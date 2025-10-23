Micaela Ramazzotti e il compagno Claudio Pallitto in look total black sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: foto

L’attrice presenta il film Elena del Ghetto, una donna che sfidò il fascismo, figura storica di resistenza

La 46enne indossa un abito a sottoveste, arricchito da paillettes sul corpetto, a sirena

Non rinuncia mai ad averlo accanto nelle occasioni mondane. Micaela Ramazzotti e il compagno Claudio Pallitto sfilano in look total black sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. L’attrice presenta il film Elena del Ghetto, una donna che sfidò il fascismo, figura storica di resistenza: interpreta la protagonista, Elena Di Porto. Il personal trainer romano è al suo fianco: la coppia sorride raggiante ai fotografi.

La 46enne è superba: sul tappeto rosso indossa un abito sottoveste scollato sulla schiena. Il capo è arricchito da paillettes sul corpetto. Micaela è una sirena super chic con il suo outfit firmato Giorgio Armani, impreziosito dai gioielli Pomellato. Porta i capelli raccolti in uno chignon con ciocche laterali.

Accanto a lei c’è Claudio che per l’occasione ha scelto un completo nero con sotto camicia in tono. Non ha la cravatta e, come spesso accade, lascia che il suo sguardo sia celato dagli occhiali da sole, nonostante sia già buio.

L’attrice presenta il film Elena del Ghetto, una donna che sfidò il fascismo, figura storica di resistenza. La 46enne sempre con il 40enne il pomeriggio, con un altro outfit per la conferenza stampa della pellicola

La Ramazzotti col 40enne è felice. Ospite in tv, a Verissimo, aveva detto: “Claudio mi dà tanta forza e anche io la do a lui. Spero che duri per sempre. Ho detto che ci sposiamo, sarà per pochi intimi. Però tanto che lo sto dichiarando a tutti, magari farò una grande festa”.

Ultimamente Micaela sul suo profilo Instagram, nelle Storie, ha pubblicato una foto insieme a Pallitto. I due erano in un locale: sul tavolo alcuni bicchieri, come se avessero brindato. E’ la scritta a margine dello scatto che fa pensare: “Sposi futuri”, accompagnata da due emoji degli sposi. I fiori d’arancio potrebbero essere vicinissimi. Lei è stata legata all’ex marito Paolo Virzì, da cui ha avuto i suoi due figli, Jacopo, 15 anni, e Anna, 12. Lui ha due figlie, di 12 e 10 anni, nate da una precedente relazione.