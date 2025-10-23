''Era come se non ci fossi già più'': Enrica Bonaccorti svela cosa ha provato quando ha scoperto il tumore al pancreas

La 75enne ha scoperto il cancro andando a ritirare i risultati delle analisi dopo un piccolo intervento all’addome

Enrica Bonaccorti posa con il turbante in testa accanto alla figlia Verdiana, 51 anni, sulla copertina di Gente. Nella lunga intervista al settimanale svela cosa ha provato quando ha scoperto il tumore al pancreas. “Era come se non ci fossi già più”, confessa.

“A inizio luglio ero andata a ritirare i risultati delle analisi in seguito a un piccolo intervento per impiantare uno stent nell’addome. Volevo chiedere se sarei potuta andare in vacanza, invece dopo tre giorni facevo già la prima seduta di chemioterapia: mi avevano trovato un tumore al pancreas”, rivela la conduttrice 75enne.

E’ scomparsa dai social, poi è riapparsa e ha svelato la malattia. “Ho vissuto un lungo letargo a occhi aperti. Nei primi mesi dopo la diagnosi mi sono bloccata. Tutto fermo: le gambe, i pensieri, i desideri. Stavo nascosta nella mia stanza, era come non ci fossi già più. Vedevo sullo schermo del telefonino i nomi di amici, di contatti di lavoro, di giornalisti, di parenti. Non rispondevo. Ero assente a me stessa. Ma passava il tempo e sempre di più mi sentivo a disagio, mi sembrava di stare nella bugia. Così, ho deciso di far parlare un’immagine”, racconta Enrica.

La presentatrice, attrice e scrittrice è stata travolta dall’affetto di tutti. Spiega ora come sta: “Meglio. Ora che mi hanno sospeso la chemio, non ho avuto più dolori né nausea, ma mi è rimasta un po’ di debolezza. Il tumore si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, intervenire per rimuoverlo. Purtroppo. Ora devo iniziare le sedute di radioterapia, dovrebbe essere meno pesante della chemio. Ringrazio sempre Marie Curie, grande donna scienziata, che ci ha regalato il radio. E’ grazie a persone come lei che oggi ci possiamo curare e sperare di guarire”.

Quando ha saputo del cancro, non ha mostrato paura, era con la figlia che già sapeva. “Non ero né triste né disperata, non avevo paura ma nemmeno speranza. Pensavo avrei avuto pochi mesi davanti, all’inizio ne ero quasi certa. Per questo, d’istinto mi focalizzavo su cose pratiche. Su come organizzare il funerale, le musiche…”, chiarisce la Bonaccorti.

Adesso il suo atteggiamento di speranza e desidera guarire: “La mia forza sta nel non reagire facendo cose, ma assorbendo e facendo decantare gli avvenimenti. La lucidità mi dà energia ed equilibrio, però non devo passare davanti allo specchio perché mi faccio paura così spelacchiata”. Aver preso i capelli le dà disagio.

Enrica ha perso quattro chili: “All’inizio non avevo appetito, ora mangio, anche se meno del solito. Durante la chemio non riuscivo a bere acqua perché avvertivo un sapore metallico, ma ho trovato una borraccia con una cannuccia e ho svoltato. In compenso i capelli non ci sono più, io che sono sempre stata un leone con la criniera. Ho comprato questo turbante su Internet perché senza non mi posso vedere”.

La Bonaccorti soffre dentro, parole sue, ma non piange. Non ci riesce da anni. Ha perso anche la madre per tumore 20 anni fa e il compagno, Giacomo Paladino, nel 2021, sempre per l’’intruso’. Dorme molto, scrive, legge, si gode il calore della figlia e della gente, degli amici. Combatte. “All’inizio vedevo tutto nero ed ero depressa”. E’ cambiata con un atteggiamento positivo. “Non credo nei miracoli, ma ora credo nel futuro”, conclude.