"Chi ti ama non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce": Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco? 

L’attrice 48enne sul social scrive post che parrebbero certificare l’addio con l’imprenditore 47enne

I due si sono sposati tre anni fa, dopo più di 12 anni di fidanzamento: sono genitori di Mattia, 11 anni

Il settimanale Oggi ne è certo. Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco? Secondo il settimanale l’addio sarebbe già arrivato. L’attrice, al momento, non rende l’indiscrezione ufficiale, ma sul social scrive post che parrebbero certificare la rottura con l’imprenditore 47enne dopo tre anni di matrimonio, più di 12 anni di fidanzamento e un figlio, Mattia, 11 anni. "Chi ti ama non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce”, sottolinea la 48enne sul suo profilo Instagram.

“Sono già pronte le carte bollate”, fa sapere il giornale. Manuela il 23 settembre scorso postava uno scatto di un tramonto. Sull’immagine il suo pensiero: “E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente! Perché potresti donare loro anche tutto il tuo cuore, ma continuerebbero solo a deluderti”.

A corredo l’artista aggiungeva: “Purtroppo questo giorno prima o poi arriva…senza preavviso, senza chiederti il permesso, si presenta nella tua vita e ti lascia la profonda consapevolezza della realtà!! Mi sono sempre fidata, ho creduto. Poi è arrivato questo giorno, ho aperto gli occhi e con amarezza ho capito. Oggi però sono pronta ad affrontare tutto, perché ogni delusione mi rende più forte!!!!”.

Il secondo post della Arcuri risale al 5 ottobre scorso. “Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché, prima ancora di amarti, ti rispetta”, si legge. E ancora: “Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che, eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso!!!! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare”. Manuela non dice a chi sono rivolti i suoi messaggi, ma il mittente potrebbe certamente essere proprio il marito, che ora per molti sarebbe già ‘ex’.