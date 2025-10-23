''In questi 2 anni è accaduto un grande disastro'': Tiziano Ferro rompe il silenzio dopo il divorzio dal marito e rivela chi ha la custodia dei loro figli

Il cantante, 45 anni, ha parlato della sua vita privata col Corriere della Sera

Tiziano Ferro è tornato a parlare della sua vita privata in una nuova intervista.

Lo ha fatto con il Corriere della Sera alla vigilia dell’uscita del suo nuovo album – Sono un grande, disponibile dal 24 ottobre.

Gli ultimi 24 mesi per il cantante originario di Latina, che oggi vive in California, hanno portato degli sconvolgimenti enormi nella sua esistenza.

Il 45enne lo scorso anno ha annunciato il divorzio da Victor Allen, l’uomo che aveva sposato nel 2019 e con cui condivide i due figli Margherita e Andres (il loro arrivo, invece, era stato reso noto nel febbraio del 2022).

Tiziano Ferro, 45 anni, con l'ormai ex marito Victor Allen, 59, e i loro due figli appena nato Margherita e Andres

Al quotidiano Ferro ha svelato che la custodia dei bambini ce l’ha lui. Sebbene ritenga che vivere negli Stati Uniti sia “alienante”, vorrebbe evitare di portare via i piccoli dall’America, dove hanno il loro secondo genitore.

“Ho la custodia, ma non vorrei portare via i bambini dall’America, anche se potrei. Questo mi porta a vivere in un luogo alienante nel quale non ho punti di riferimento”, ha fatto sapere.

Prima di chiudere il matrimonio, Ferro e Allen, 59 anni, hanno tentato di rimettere insieme i pezzi della loro relazione anche con l’aiuto di una professionista. Ma non ha funzionato.

“Sono stato a fare terapia di coppia e la psicologa chiudeva le sessioni chiedendoci ‘ciascuno dica una cosa bella dell’altro’. Brava la psicologa, eh, ma il risultato... (ride, ndr)”, ha detto.

Il 24 ottobre esce il nuovo album di Tiziano, "Sono un grande"

Nel nuovo disco c’è il “disastro” di quest’ultimo periodo: “Nel disco ovviamente c’è finito tutto quello che è accaduto in questi 2 anni, un grande disastro ma non solo”.

Al Messaggero ha ribadito concetti simili e spiegato più nel dettaglio i rapporti che ci sono oggi con l'ex consorte.

"Oggi negli Usa mi guardo intorno e mi dico: ‘Ma come sono finito qui?’. Certo, ci sono i miei figli, ma mi sento incastrato in questa vita, che non è quella che volevo".

E ancora: “Un rapporto che finisce è una sconfitta. E subentra anche un elemento di autoflagellazione: ero una persona con tanta voglia di vivere e ora mi ritrovo incastrato qui, negli Usa, come un cretino”.

Conferma che nonostante la voglia di tornare in Europa, sente moralmente sbagliato togliere la possibilità a Victor di stare con i bambini. Quando gli viene chiesto cosa gli impedisca legalmente di spostarsi in Italia, risponde: “Le visite dei bambini. Io ho la custodia, però ovviamente ci sono delle visite e le devo e le voglio dare. Siamo in buonissimi rapporti (con Victor, ndr), non c'è stata nessuna guerra: potrei portare via i bimbi, ma sarebbe una cattiveria e non me la sento”.

Inoltre gli sconvolgimenti sono stati anche nella carriera: Tiziano ha infatti cambiato manager e casa discografica.

Il 30 maggio del 2026 darà poi il via al tour, che partirà da Lignano e approderà in ben 12 stadi.