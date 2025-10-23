Scandalo a Londra, sorrisi a Roma: Re Carlo e Camilla atterrano in Italia mentre la monarchia vacilla, guarda

Il monarca 76enne e la consorte 78enne sono scesi ieri sera dall’aereo a Ciampino

Incontreranno oggi Papa Leone, ma l’attenzione dell’opinione pubblica resta sul fratello Andrea

Da giorni ormai il terzogenito della defunta Regina Elisabetta è nell’occhio del ciclone

Dopo aver rinunciato al titolo di Duca, cresce la protesta per la sua residenza a Windsor

Nel pieno delle polemiche che stanno scuotendo Buckingham Palace, re Carlo è atterrato nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, a Roma insieme alla regina Camilla per una visita di Stato lampo in Vaticano. L’obiettivo ufficiale è quello di concentrarsi sugli impegni istituzionali, ma a Londra cresce l’indignazione per il nuovo scandalo che coinvolge suo fratello Andrea.

Il monarca, 76 anni, nonostante le cure in corso per il cancro, ha davanti a sé una settimana densa di incontri pubblici. Oggi sarà ricevuto da Papa Leone XIV, con il quale parteciperà a una celebrazione ecumenica nella Cappella Sistina. Sarà il primo sovrano britannico da mezzo secolo – e il primo governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra in 500 anni – a pregare pubblicamente con il capo della Chiesa cattolica.

Re Carlo, 76 anni, e la Regina Camilla, 78, scendono la scaletta dell'aereo all'aeroporto di Ciampino, alle porte di Roma

All’arrivo nella capitale, Camilla indossava un abito di seta con stampa di piume firmato Fiona Clare e un cappotto di cachemire marrone di Anne Valentine. “È un grande piacere essere qui”, ha detto la regina ai giornalisti. Il re, accolto da monsignor Javier Domingo Fernández González, ha aggiunto: “È meraviglioso poter tornare a Roma”. Sul loro volto sorrisi che sono forse apparsi a qualcuno forzati e di circostanza, vista la bufera che stanno vivendo.

Il gesto di Carlo, pensato come un segno di dialogo e tolleranza religiosa in un mondo sempre più diviso, arriva però in un momento estremamente delicato. In patria, le rivelazioni sui legami del principe Andrea con Jeffrey Epstein e le nuove accuse di Virginia Giuffre hanno riacceso un’ondata di sdegno. Le critiche si sono estese anche alla gestione del caso da parte del sovrano, accusato da parte dell’opinione pubblica di voler insabbiare la vicenda.

Solo pochi giorni fa, Carlo ha costretto il fratello a rinunciare ai titoli, incluso quello di duca di York, nella speranza di arginare la crisi. Ma le sue mosse non hanno fermato la crescente pressione politica: in Parlamento si moltiplicano le richieste di un’inchiesta ufficiale sui rapporti tra Andrea ed Epstein e sulla sua permanenza al Royal Lodge di Windsor, una residenza di trenta stanze che l'ex Duca continua a occupare con l'ex moglie Sarah Ferguson senza pagare l'affitto nonostante le proteste.

Sorrisi all'arrivo: nonostante le fortissime tensioni lasciate a Londra, il monarca e la consorte cercano di trasmettere un'immagine di stabilità

Mentre nel Regno Unito si moltiplicano le domande sulla tenuta della monarchia, a Roma il re e la regina cercheranno di trasmettere un’immagine di stabilità e dignità istituzionale. L’incontro con Papa Leone previsto per oggi avrà un forte valore simbolico, coincidente con l’inizio dell’Anno Giubilare 2025.

Durante la cerimonia, il pontefice conferirà a Carlo il titolo di “Confratello Reale” della Basilica di San Paolo Fuori le Mura, un riconoscimento di fraternità spirituale tra i due capi di Stato. Una sedia speciale, decorata con lo stemma del sovrano, rimarrà nella basilica come segno permanente di rispetto reciproco.

Dopo un breve soggiorno nella “Città Eterna”, i sovrani faranno ritorno a Londra oggi stesso. Ma l’attenzione dell’opinione pubblica non sembra destinata a spostarsi su Roma: la visita, pensata per restituire centralità alla figura del re, rischia invece di alimentare il dibattito sulla credibilità della famiglia reale.

“Potrebbe accadere tutto nella vita”, ha commentato di recente un osservatore della Royal Household, riferendosi al clima d’incertezza che circonda la monarchia. E mai come ora, quella frase sembra suonare come un avvertimento per il regno di Carlo III.