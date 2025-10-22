''Sono la sua geisha'': Barbara d’Urso e il suo insegnante di Ballando sempre più vicini, le nuove immagini che mostrano la grande intimità

La 68enne e il 36enne ormai da quasi un mese condividono gran parte della giornata

Tra i due, entrambi partenopei, è nata una grandissima sintonia

Qualcuno si è spinto a dire che potrebbe scoccare anche la scintilla dell’amore

Lei recentemente non ha escluso che una cosa del genere possa accadere

Ecco nuove immagini che li mostrano in sintonia e grande intimità

Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca sono sempre più uniti e affiatati.

La conduttrice e il suo insegnante di “Ballando con le Stelle” – che hanno 32 anni di differenza – ormai vivono praticamente in simbiosi da quasi un mese. Passano gran parte della giornata insieme a Roma, negli studi Rai, per le prove e gli allenamenti in vista della prima serata del sabato.

Via social, mercoledì 22 ottobre, la 68enne ha voluto condividere una nuova clip in cui appare in grande sintonia con il 36enne.

Ad un certo punto l’ex regina del pomeriggio Mediaset appare mentre porge il suo cono gelato a Pasquale, che lo addenta. Poi lei torna a mangiarlo come se nulla fosse. Proprio come farebbero due persone che condividono grande intimità, o addirittura sono in una relazione.

Barbara d'Urso porge il suo cono a Pasquale che lo mangia, poi lei lo addenta di nuovo

In un altro punto del video, Barbara prende tra le mani il volto di Pasquale, che ha due occhi di un azzurro intensissimo. Esclama: “Guardate che occhi che ha”. Lui è un po’ imbarazzato.

E ancora. “Io sono la sua geisha”, dice la d’Urso tra il serio e il faceto mentre cammina avvolta da una veste a fianco del bel napoletano. E ci scappa anche un bel bacio sulla guancia.

Barbara adora gli occhi azzurri di Pasquale

“Volevate lo show?”, scherza la donna di televisione, forse facendo riferimento al confronto verbale avuto la settimana scorsa con Selvaggia Lucarelli, che l’ha accusata di non stare dando abbastanza al talent di Rai1 proprio dal punto di vista più personale.

Barbara bacia Pasquale con grande sentimento

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato una clip tratta da una diretta Instagram di Barbara e Pasquale. Ad un certo punto un utente gli ha domandato se fossero una coppia.

I due si divertono molto insieme

Pasquale è arrossito, mentre Barbara ha risposto in modo inaspettato: “Vi piacerebbe saperlo eh… potrebbe accadere tutto nella vita”.

Chissà che davvero non sia tutta una messa in scena in favore di camera e che tra un passo di danza e l’altro non stia nascendo una vera passione tra i due…