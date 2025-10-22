Gisele Bundchen mostra le attività che la tengono in forma a 45 anni: dallo jiu-jitsu al pilates, guarda

E’ stata regina delle passerelle di moda per tantissimi anni

Oggi la bella brasiliana vive una vita sana e adora lo sport all’aria aperta

Ha voluto condividere con i milioni di follower IG alcune delle sue attività preferite

Gisele Bundchen a 45 anni ha ancora una dei corpi più belli del mondo.

La supermodel brasiliana, con origini tedesche, è stata per anni la stella più brillante delle passerelle di Parigi, Milano e New York. Oggi ama la vita sana e trascorre molto tempo in famiglia (ha partorito a febbraio di quest’anno il suo terzo figlio, River, avuto con il nuovo compagno Joaquim Valente).

Mercoledì 22 ottobre ha voluto condividere con i follower social la sua passione per lo sport. Infatti più che chiudersi per ore in palestra, la mamma di tre figli si mantiene in forma praticando diverse attività all’aria aperta.

“Se c’è una cosa che consiglierei a tutti, è questa: muovete il vostro corpo. Il corpo è la vostra casa - ed è fatto per muoversi”, ha spiegato agli oltre 22 milioni di seguaci su Instagram.

“Il movimento è una medicina. Per il cuore, per i muscoli e, cosa altrettanto importante, per la mente e per l’anima. Ogni volta che ti muovi, sposti molto più che le tue braccia o le tue gambe: muovi l’energia stagnante, liberi emozioni trattenute”, ha aggiunto.

“Hai mai notato come si sente il tuo corpo quando sei ansioso o sopraffatto? Le spalle tese… il respiro corto… la pressione sul petto? Il movimento ammorbidisce tutto questo. Invita il flusso dove prima c’era resistenza. Riporta ossigeno, chiarezza e presenza dentro di te”, ha continuato.

“Che sia una sessione in palestra, una passeggiata tra gli alberi, un ballo in cucina o una lezione di pilates sul tappetino, va bene tutto. Semplicemente muovetevi”, ha affermato.

Quindi ha mostrato le sue attività preferite. Ecco quali sono:

1. YOGA IN SPIAGGIA

Lo yoga in spiaggia di Gisele

Lo yoga è una pratica che unisce mente e corpo, combinando posizioni fisiche, tecniche di respirazione e meditazione o rilassamento. Offre numerosi benefici per il corpo, tra cui maggiore flessibilità ed equilibrio, miglioramento della forza e della postura, riduzione dello stress, maggiore chiarezza mentale e una migliore salute cardiovascolare.

2. MOUNTAIN BIKE

La mountain bike la fa sentire libera

Braccia aperte per bilanciarsi o per godersi il momento: andare in bici in mezzo alla natura è un eccellente esercizio a basso impatto che migliora la salute cardiovascolare e rafforza i muscoli delle gambe. Praticarlo all'aperto offre benefici per il benessere mentale e riduce lo stress. È un ottimo modo per aumentare la resistenza e l'energia, mantenendo le articolazioni sane.

3. YOGA DANZATO

Lo yoga danzato è una variante divertente di questa disciplina

Il fitness danzato o yoga dinamico è un’attività che unisce movimenti fluidi, equilibrio e coordinazione. Questo tipo di esercizio migliora la flessibilità, la forza muscolare e l’umore, grazie al rilascio di endorfine. Allenarsi a casa o in palestra in questo modo aiuta anche a ridurre lo stress e favorisce una maggiore consapevolezza del corpo. È un’attività completa, energizzante e divertente per mantenersi in forma.

4. PILATES

Pilates: il classico dei classici

Qui Gisele esegue un plank laterale, un esercizio di pilates o core training. Questo movimento rinforza i muscoli addominali obliqui, le spalle e i glutei, migliorando anche l’equilibrio e la stabilità. È un esercizio ideale da fare a casa per tonificare e mantenere una buona postura. Aiuta inoltre a prevenire dolori lombari e a sviluppare una maggiore consapevolezza corporea.

5. ARTI MARZIALI (CON COMPAGNO)

Gisele qui è avvantaggiata: il compagno Joaquim Valente è infatti insegnante di questa arte marziale e si sarebbero conosciuti proprio grazie ad essa

Qui la supermodel sembra allenarsi con il compagno – padre del suo ultimo figlio – Joaquim Valente. Praticano insieme jiu-jitsu (lui lo insegna di professione) vestiti con kimono e cintura blu. Questo sport allena forza, concentrazione e riflessi, migliorando la coordinazione e l’autocontrollo. Allenarsi regolarmente aiuta a tonificare tutto il corpo, potenziare la resistenza e ridurre lo stress, favorendo equilibrio fisico e mentale.

6. WAKE SURF

Non poteva mancare uno sport acquatico

Una brasiliana come Gisele non poteva non condividere anche la sua passione per il mare. Con il wake surf l'atleta sfrutta l'onda generata da una barca. È un ottimo esercizio cardiovascolare che coinvolge tutto il corpo, migliorando l'equilibrio e la coordinazione.

Rinforza i muscoli delle gambe, risultando anche divertente e riducendo lo stress. È un'attività all'aperto che beneficia anche l'umore e il benessere mentale.