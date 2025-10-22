''Ero in carne, sono dimagrita e non mi è stato perdonato'': l’ex professoressa de L’Eredità Benedetta Mazza racconta gli attacchi dopo che ha perso 15 kg

La 35enne per tanti anni è stata, come si è definita lei, “più in carne della media”

Benedetta Mazza, volto tv 35enne, ha raccontato di aver ricevuto molti commenti negativi dopo che ha perso circa 15 chili.

Ospite de “La Volta Buona”, la bionda ex professoressa de L’Eredità – ma ha partecipato anche ad altri programmi, come il Grande Fratello Vip e Pechino Express – ha prima di tutto sottolineato che lei a lungo ha avuto l’immagine di una ragazza “un po’ in carne”.

Ad un certo punto per motivi personali ha avuto un forte dimagrimento. Non le è stato “perdonato”.

“Nel mio percorso lavorativo io sono sempre stata più in carne di quella che era la media perché la televisione sotto alcuni punti di vista è molto stereotipata”, ha detto parlando con la Balivo.

“Ho sempre lavorato e la mia immagine è rimasta per tanti anni quella di una ragazza in carne, un po’ più in carne rispetto a quello che doveva essere”, ha aggiunto.

“Nel mio percorso, visto che siamo esseri umani e c’è una vita anche extra, a causa dello stress e a dinamiche relative anche a come stavo di salute, ho perso un po’ di chili, in modo significativo. Si vedeva”, ha continuato.

“Se prima potevano arrivare commenti sgradevoli nei confronti di qualche chilo in più, dimagrire è stato anche peggio. Non ti viene perdonata questa cosa. Come fai, la sbagli”, ha concluso.