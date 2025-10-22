''Per quello che ho in mente ci vuole tempo!'': Aurora Ramazzotti per le sue nozze vuole fare le cose in grande, le sue parole

La 28enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, a un anno dal “sì” è già nel pieno dei preparativi

Intervista da “F” ha spiegato che per quello che ha in mente, ci vuole parecchio tempo

Poi ha parlato della sua carriera e della grande “famiglia allargata”

Aurora Ramazzotti ha in mente grandi cose per il giorno del suo matrimonio.

La 29enne – figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti – ha recentemente rivelato che il grande giorno per lei e per il compagno Goffredo Cerza, padre di suo figlio Cesare, 2 anni, sarà il 4 luglio del 2026.

Mancano ancora quasi 10 mesi, ma i preparativi fervono, perché il risultato che vuole ottenere lei richiede un impegno considerevole. Lo ha raccontato al settimanale “F”, in un’intervista in cui ha affrontato anche il tema della sua carriera e quello della sua grande famiglia allargata.

Sulle sue nozze ha svelato: “Goffredo mi ha regalato l'anello di fidanzamento a dicembre a Londra, sulla ruota panoramica: Cesare era impazzito di gioia”. “Sono già nel pieno dei preparativi: per quello che ho in mente ci vuole un po' di tempo!”.

Viene spesso etichetta come “figlia di”: “Il mio approccio è cambiato. Essere figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti fa parte di me e di ciò che sono. La famiglia, il contesto e l'ambiente in cui cresci ti plasmano. Ma ora so che il mio presente e il mio futuro dipendono solo da me”.

Aury, che ha ricevuto la proposta di nozze a dicembre del 2024, oggi è orgogliosamente una “influencer” da circa 2 milioni e mezzo di follower: “Oggi non ho più paura di dire che faccio l’influencer, sono in pace con me stessa. Non mi vergogno”.

Ha poi raccontato del parto del figlio Cesare, avvenuto in Svizzera: “Nella stessa clinica dove sono nata io, la Sant'Anna di Sorengo. Sono andata a vedere la stanza dove era stata mia madre e ho incontrato un'ostetrica che mi aveva fatto il bagnetto”.

Al parto hanno assistito sia Goffo, che mamma Michelle: “Avrei voluto il parto naturale, all'ultimo però mi hanno dovuto fare il cesareo. È stato impegnativo, ma anche bello”.

I padrini del bambino sono Sara Daniele, figlia di Pino e amica storica di Aurora, e un amico di Cerza: “Il battesimo lo abbiamo fatto li in clinica, nella cappella”.

La Ramazzotti ritiene che mostrare il volto dei propri figli sui social non sia sano. Anzi, addirittura sta pensando di non pubblicare neppure più foto di Cesare di spalle: “Ora sto cominciando a interrogarmi se sia giusto metterlo anche solo di spalle. Mi sta molto a cuore il tema della condivisione sui social delle foto dei figli, lo sharenting (le condivisioni di immagini dei figli fatte dai genitori online, ndr). Anche li senza giudizio. Noi siamo la prima generazione che si è trovata ad affrontare l'uso massiccio degli smartphone, è comprensibile cambiare idea durante il percorso”.

Aury è l’unica figlia di Ramazzotti e della Hunziker, ma ha ben quattro tra fratelli e sorelle nati dalle successive relazioni dei suoi genitori. Ci sono Sole e Celeste – 12 e 10 anni – avute da Michelle con Tomaso Trussardi. Ma anche Raffaela Maria, 14 anni, e Gabrio Tullio, 10, nati dall’amore tra Eros e la seconda moglie Marica Pellegrinelli.

Tutti i fratelli di Aurora riuniti ad Amsterdam per il concerto di Eros Ramazzotti: ci sono le figlie di Hunziker e Trussardi, Sole e Celeste. Poi Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti da Eros con la Pellegrinelli

Il gruppo è stato visto tutto insieme recentemente ad Amsterdam per un concerto di Eros. Aury ha raccontato che oggi capita che si vedano tutti assieme: “Adesso si ed è molto bello, perché loro sono quattro parti importanti della mia vita. Con il mio piccolino sono stupendi. Mi piace questa idea di famiglia allargata, della quale fanno parte anche i miei amici”.