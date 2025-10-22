''Mio marito non voleva che io mi operassi'': Valerio Scanu parla di chirurgia estetica e del suo intervento

A La Volta Buona il cantante 35enne fa una rivelazione inaspettata su Luigi Calcara

Si parla di ritocchini e svela: "Fu terribile, mi svegliai con molta fatica e avevo i lividi fino alle ginocchia"

A La Volta Buona gli ospiti in studio affrontano lo spinoso e controverso tema dei ‘ritocchini'. Valerio Scanu parla di chirurgia estetica e del suo intervento, quello che gli sarebbe piaciuto fare. “Mio marito non voleva che mi operassi”, svela il cantante 35enne parlando di Luigi Calcara.

Da Caterina Balivo, nel programma di Rai1, c’è il professor Lorenzetti, che ha regalato a Scanu una addominoplastica perfetta in passato. “Ora sono diventato uno sportivo e devo dire che ho un addome molto bello, sono molto dimagrito. E appunto per questo motivo sopra i glutei, nella parte bassa della schiena, mi è rimasta un po’ di pelle in eccesso che non va via con la palestra. Per questo motivo sono tornato da lui e gli ho detto: vorrei sistemare questa parte del corpo, cosa si può fare?”, racconta l’ex volto di Amici.

“Lui mi ha risposto ‘per questa cosa il taglio della pelle è l’unica soluzione’ - prosegue Valerio - A questo punto però il problema è stato mio marito, perché non voleva che io mi operassi. Così dopo un anno e mezzo sono riuscito a convincerlo ad accompagnarmi dal professor Lorenzetti così che fosse lui a spiegargli in cosa consistesse l’operazione e a tranquillizzarlo. Il problema è che quando siamo andati da lui, Lorenzetti mi ha risposto che non mi avrebbe operato. Mi ha detto: ‘Non c’è l’indicazione’. E cosa si può fare? Niente! La pelle mi è rimasta".

“Non ne hai bisogno!”, replica a sua volta il medico. Scanu, prima di rivolgersi a lui per l’addominoplastica, ha rischiato grosso. Confida: “A me in passato è successo di fare un'operazione, una liposuzione, che andò male. Mi era stata prospettata come un trattamento semi-ambulatoriale invece fu terribile, mi svegliai con molta fatica e avevo i lividi fino alle ginocchia. Insomma…”. L’incontro con Lorenzetti è stato salvifico.