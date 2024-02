''Ho passato i guai'': Francesca Cipriani torna a parlare di chirurgia estetica, ma c’è la svolta

La showgirl ha deciso che non rifarà più nulla: in sala operatoria ora solo per partorire

La 39enne ha ricostruito tutti gli interventi estetici fatti, uno andato molto male

Francesca Cipriani è tornata a parlare dei suoi interventi di chirurgia estetica rivelando quante volte ha rifatto il seno e quale taglia ha oggi.

La 39enne, che dal 2022 è sposata con Alessandro Rossi, ha recentemente deciso di dare una svolta alla sua vita. Non farà più operazioni per modificare il corpo con fini estetici.

In passato però è finita sotto ai ferri più e più volte. Ha iniziato da giovane, ma in realtà perché c’era un problema molto serio.

Francesca Cipriani, 39 anni, a Storie di donne al bivio ripercorre i suoi interventi di chirurgia plastica

Ospite di Monica Setta nel programma ‘Storie di donne al bivio’, ha raccontato: “Io avevo una malformazione al seno e questo mi ha portato a soffrire tantissimo in adolescenza, mi avevano diagnosticato una sindrome di Poland, una malformazione molto brutta”.

“Il primo intervento che ho affrontato al seno è stato di ricostruzione, non solo estetico per renderlo più grande ma per ridargli proprio una forma perché non era un seno”, ha aggiunto.

Più avanti però in sala operatoria è finita esclusivamente perché non si piaceva: “Dopo quell’intervento mi sono fatta prendere la mano quindi sono state mastoplastiche additive per aumentare il volume. Ci sono stati tre interventi. Ora ho una sesta”.

Francesca in realtà oltre al seno ha rifatto solo un’altra parte del suo corpo: i glutei. Non è andata benissimo.

“Avevo fatto il Lato B ma poi ho avuto tanti problemi, ho messo le protesi e poi le ho dovute togliere, me l’avevano fatto male, era andato male l’intervento, c’è stata tanta sofferenza fisica”, ha aggiunto.

“Ho passato veramente i guai”, ha sottolineato.

La bionda originaria dell’Abruzzo pensa che sia ora di smetterla di associare gli interventi estetici alla stupidità.

Francesca, sposata dal 2022, ha detto basta: ora in sala operatoria entrerà solo per partorire

“Rifare qualcosa esteticamente non vuol dire essere stupidi. L’associazione chirurgia estetica a donna poco intelligente va sfatata. E’ una cosa vecchia. Una donna intelligente può ricorrere alla chirurgia estetica, ma non deve diventare una malattia, non deve essere usata per colmare l’infelicità”, ha affermato.

“Io mi ci ero buttata perché non sentivo amore, pensavo che la chirurgia estetica potesse riempire i miei vuoti”, ha continuato.

Sulla decisione di dire basta alla chirurgia plastica ha infine annunciato che la prossima volta che entrerà in sala operatoria sarà solo per partorire.