Il 36enne, ex gieffino, aveva pubblicato un messaggio allarmante sui social

La patron di Miss Italia era dovuta intervenire in tv per smentire le sue parole

Patrizia Mirigliani la sera del 27 ottobre festeggia i 73 anni con accanto il figlio Nicola Pisu. Insieme i due si lanciano nel karaoke, felici e spensierati. L’ex gieffino a settembre scorso aveva fatto spaventare tutti. Il 36enne aveva pubblicato un messaggio allarmante sul social. “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”, aveva scritto, poi aveva cancellato tutto. La madre era dovuta correre in tv e a La Volta Buona aveva smentito le parole del figlio, minimizzando l’accaduto.

Patrizia Mirigliani festeggia 73 anni col figlio Nicola Pisu che a settembre scorso aveva fatto spaventare tutti

Con loro in un locale a Roma c’è anche Barbara Lorini, fidanzata di Nicola. La donna è operatrice sociosanitaria, i due convivono a Sora, si sono conosciuti su Instagram e poi, pian, piano si sono innamorati. La serata è elettrizzante: Patrizia è felice di trascorrere il compleanno senza pensieri.

Nicola è stato dipendente dalla droga, la madre lo ha salvato denunciandolo. Da lì ha iniziato il suo percorso di riabilitazione e ora è fuori dal tunnel. Le sue parole, però, avevano creato scalpore e spavento, facendo pensare alla volontà di suicidarsi. “Ero al ristorante, mi ha chiamato un amico giornalista e mi ha detto: guarda sta succedendo qualcosa a Nicola. Io da quel momento non ho più capito nulla. Ho pensato a un incidente stradale”, aveva raccontato alla Balivo Patrizia.

Il 36enne, ex gieffino, aveva pubblicato un messaggio allarmante sui social. La patron di Miss Italia era dovuta intervenire in tv per smentire le sue parole. Nicola sembra stare bene: con lui e la mamma anche la fidanzata Barbara Lorini

“Era su di giri e ha pensato che la vita non fosse poi questa cosa così bella come lui pensava e che fosse magari il momento di pensare di andarsene… a me si è accapponata la pelle e ho detto: ‘Ma come puoi?’. L’ho chiamato subito e gli ho detto di togliere quel post, che mi faceva stare male. Lui mi ha detto che spesso i ragazzi si confrontano attraverso i social con queste tematiche. Ha detto che non è il primo che dice questo, che sono in tanti che lo dicono. Gli ho detto: ma non si può parlare con un amico carissimo? Perché hai fatto questa dichiarazione? Mi ha detto che voleva tirare fuori questo disagio”, aveva aggiunto Mirigliani.

E aveva concluso: “Il disagio di Nicola consiste in questo: lui è uscito da una storia che tutti conoscono. Fortunatamente sta bene. Adesso si trova con una vita che deve affrontare e ha bisogno di avere un lavoro, una sua routine e in certi momenti questa cosa purtroppo non va come per tutti quanti noi”.