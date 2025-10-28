''Mi chiamano cornuta'': Valentina torna al GF e sbotta contro Domenico, confronto infuocato

La vicinanza di lui a Benedetta Stocchi l’ha fatta infuriare e così la Piscopo non le manda a dire

In Casa una busta rossa con le minacce della compagna di D’Alterio, da cui ha avuto Paola

Valentina torna al GF. E’ infuriata. In diretta tv sbotta contro Domenico, il confronto è infuocato. “Mi chiamano cornuta”, gli sottolinea furibonda. La vicinanza di lui a Benedetta Stocchi l’ha fatta infuriare e così la Piscopo non le manda a dire.

In Casa arriva una busta rossa con le minacce della compagna di D’Alterio, da cui ha avuto la figlia Paola. Stanno insieme da circa 9 anni. Simona Ventura è andata a trovarla a Scampia per capire cosa accade. Valentina è insicura, la conduttrice ha voluto capire perché. “La mia rabbia è dettata da tutti questi anni in cui stiamo insieme. Nove anni di montagne russe, alti e bassi. Da parte mia ho sempre saputo di amarlo, ma non ho la certezza da parte sua. Se io vengo ad esporti un problema e tu non cambi, ma peggiori, vuol dire che non ami quella persona. Benedetta dovrebbe capirmi e non stuzzicare il mio uomo”, ha spiegato lei.

“Non voleva una relazione stabile. Dopo un viaggio, scopro di essere incinta, ma lui non era pronto per diventare padre. L'ho beccato con una donna più grande, credo che lui mi abbia tradito. Io l'ho perdonato. In due momenti brutti della nostra vita, ci siamo ritrovati come coppia e come famiglia. Ma ad oggi non riesco più a ricordarli. Cosa sta succedendo fuori? Un'accusa continua con foto e video di lui e Benedetta. Ondata di chat di donne che dicono che gli scriveva, ondate di ‘cornuta’ e quindi inizio a pensare che forse hanno ragione. Sembrano una coppia”, ha continuato.

Valentina ha accusato Benedetta: “Lei si è buttata su un uomo impegnato e sa che la sua donna al di fuori ne soffre... Posso portarti un peluche. Lei non è donna, non ha rispetto di un'altra donna. Domenico? Per me è un estraneo”.

Al GF Valentina prima incontra Benedetta che le sottolinea: “Tra di noi c'è solo amicizia". La Piscopo non sente ragioni: “Che cos'è che non ti è stato chiaro della prima volta che sono venuta qui? Ti chiedo scusa delle minacce perché è stato tutto dettato dalla rabbia, ma io vi avevo avvisato. Vi ho chiesto distacco. Ieri sera vi siete addormentati insieme, vi tenete per mano, vi accarezzate... Da fuori non dormiamo. Per me tu hai una cotta per lui. Io vi do anche il via libera, sono nove anni che sopporto”. La ragazza nega tutto.

Sonia Bruganelli interviene: “Capisco Valentina perché andare in studio e dover dire al proprio compagno ‘Guarda che esisto’ e rendermi conto che questa cosa è stata ignorata fa malissimo. Ma mi dispiace ancora di più vedere due donne che si espongono in questo modo. L'amicizia non deve finire a letto per dare fastidio alla tua compagna. Domenico abbi più sensibilità, stai mettendo in difficoltà anche Benedetta, la stai mettendo in imbarazzo. Ti vedo molto egoista”.

D’Alterio arriva in salotto e c’è il faccia a faccia con la compagna. “Mi stai infangando come madre, come donna e come famiglia. Da 10 anni io non mi sono mai permessa di tenere la mano ad un tuo amico. Mi chiedi scusa, ma continui a comportati così”, gli sottolinea Valentina. Lui parla di messaggio travisato e aggiunge: “Questo rapporto si dividerà. Nella vita si può sbagliare, ma se si decide di andare avanti, bisogna di mettere una pietra sopra oppure ci si deve lasciare. I miei sbagli li conosci”.

Valentina non crede di sapere tutto di Domenico, sospetta tradimenti: “Li conosco tutti i tuoi errori? Tante parole da te, ma nessuna azione. Non esiste solo Benedetta per giocare, voi parlate e ridete, ma che senso c'è? Mi stai facendo chiamare cornuta da tutti”. "Ma io non mi posso mettere in un angolo, qui mi amano tutti”, ribatte lui. Lei attacca: “Sai cosa vedo io? Che sei innamorato di Benedetta. Ho bisogno che fai l'uomo di 32 anni, non che vai appresso ad una ragazza di 24 anni”.

Domenico, prima che Valentina esca, le dà un bacio, ma sembra una forzatura. La Ventura lo bacchetta: “Il bacio rubato, anche se è la tua compagna, non ci è piaciuto per niente. Il Grande Fratello è tutti i colori delle emozioni, però queste cose non vanno bene”.