''Pensavo di non sopravvivere'': Melissa Satta rivela perché è andata dallo psichiatra con l’amica Simona Salvemini

L’ex velina 39enne lo ha detto a ‘One More Time’, podcast di Luca Casadei

Oggi sta bene, ma subito dopo la rottura col padre di suo figlio stesse malissimo

Per lei è stata forse la cosa più dura mai affrontata nella sua vita

Per superare il periodo andò dallo psichiatra e si fece accompagnare dall’amica Simona

Melissa Satta ha rivelato di essere andata dallo psichiatra dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng.

L’ex velina ha anche raccontato di essersi voluta far accompagnare dalla sua amica del cuore, Simona Salvemini, ex concorrente del Grande Fratello 6 ed ex fidanzata di Filippo Bisciglia. Con lei non ha infatti segreti.

Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, la 39enne ha ricordato le grandi difficoltà affrontate nel 2019, quando terminò la relazione con il calciatore tedesco, sposato nel 2016 e padre di suo figlio Maddox, oggi 11 anni.

“È stata forse la cosa più dura che ho dovuto affrontare nella mia vita”, ha spiegato.

Ha aggiunto: “Una cosa che mi ha fatto stare malissimo. Non tanto perché ero ancora innamorata, ma perché avevo fallito in qualcosa che per me non poteva fallire. Potevo sbagliare nel lavoro, ma nella vita privata… il matrimonio era uno e per sempre, quella era la mia visione all’epoca”.

Melissa Satta, 39 anni, insieme all'amica del cuore Simona Salvemini, 48

“Ora ho fatto un percorso e imparato delle cose nuove anche in questo, ma allora per me era ‘per sempre’, ci credevo davvero. Adesso la vedo un po’ diversamente, capisco che ci possono essere dei cambiamenti e succedono anche queste cose”, ha continuato.

“Lì per lì è stata proprio una tragedia per me”, ha però sottolineato.

Nel periodo più doloroso ha deciso di chiedere aiuto a un professionista. Non era mai stata in terapia prima: “Sono arrivata a un punto in cui ho detto: non ce la faccio, non sopravvivo a questa cosa. Non sapevo come gestirmi, ho provato ad attaccarmi ai miei amici, ma niente mi faceva stare bene. Ho detto: ho bisogno di qualcuno che mi trovi una soluzione, io da sola non la trovavo”.

“Volevo stare bene per Maddox, non volevo farmi vedere magari a letto disperata. In maniera abbastanza veloce ho preso in mano la situazione e ho detto: gestiamola”, ha proseguito.

È così che è finita da uno psichiatra, quello che lei definisce lo “strizza” (abbreviazione di “strizzacervelli”). Si tratta di uno psichiatra conosciuto tramite una sua amica; con gli psicologi non si era trovata bene.

Ha preso anche degli psicofarmaci: “Sì, mi ha aiutato, per fortuna è durato poco. Sono stata molto brava anche in quello: ad un certo punto l’ho chiamato e gli ho detto che avevo finito, che stavo proprio bene”.

Quando Casadei le ha chiesto se fosse andata da sola da questo psichiatra, ha risposto: “Mi hanno accompagnato, avevo un po’ paura ad andarci da sola e quindi all’inizio sono stata accompagnata e ho chiesto a una mia amica di stare dentro con me, cosa che di solito non si fa. Non avevo bisogno di nascondermi, lei sa tutto, con la mia amica non ho segreti”.

Quando le è stato chiesto chi fosse quest’amica, ha replicato: “Simona”. Una delle sue migliori amiche è, appunto, l’ex gieffina Simona Salvemini.