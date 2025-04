''Pensavo saremmo stati insieme tutta la vita'': Francesco Facchinetti ospite dell’ex Alessia Marcuzzi in tv ammette il fallimento

Il 44enne è padre di Mia, 13 anni, avuta con la conduttrice

Ad ‘Obbligo o verità’ si è definito un ‘fallito cronico’

Ha sottolineato che quando ha avuto una figlia con Alessia, pensava sarebbero rimasti insieme

Francesco Facchinetti si è raccontato senza filtri durante un’intervista nel programma di Rai2 ‘Obbligo o verità’, condotto dalla sua ex compagna Alessia Marcuzzi.

Oggi 44enne, il figlio d’arte - suo padre è Roby Facchinetti dei ‘Pooh’ - è impegnato come manager. Ha sorpreso il pubblico con una definizione tanto diretta quanto spiazzante di sé stesso: “Io sono un fallito cronico”.

La conversazione tra i due ex ha toccato anche momenti personali e delicati. Alessia, 52 anni, ha ricordato che in passato Francesco aveva detto di “amare” il fallimento perché lo aiutava a migliorarsi.

Lui ha confermato, aggiungendo però di essersi dovuto evolvere dopo la paternità: “Volevo distruggere tutto per ricostruirlo, era una cosa che potevi fare da giovane poi quando diventi padre, cosa che io sono, diventa più difficile distruggere tutto per poi ricostruirlo perché hai la responsabilità anche di altre persone”.

Alla domanda su quale sia stato il suo più grande fallimento, Facchinetti non ha esitato a elencarne diversi: “Il mio più grande fallimento… ne ho tantissimi: volevo cantare e poi mi sono accorto che non ero in grado di farlo, volevo fare il presentatore e poi mi sono accorto che non potevo farlo, tante volte ho fallito”.

I due sono stati insieme tra il 2010 e il 2012, e dalla loro relazione è nata Mia, che oggi ha 13 anni. La fine della loro storia è stata per Francesco un altro fallimento e non ha problemi ad ammetterlo. “Anche nei rapporti interpersonali. Quando due persone stanno insieme e hanno una bambina non è che pensano ‘tanto ci lasceremo’. Pensano di stare insieme per tutta la vita, ci credono”, ha fatto sapere.

Facchinetti, che oggi è sposato con Wilma Helena Faissol, ex modella brasiliana, da cui ha avuto altri due figli, e vive in Svizzera, ha sottolineato di non aver problemi a parlare di questi argomenti e ammettere quello che nella sua vita non ha funzionato: “Non c’è problema a raccontarlo”.

Gli altri ospiti in studio e il pubblico hanno apprezzato e gli hanno fatto un forte applauso per il coraggio.