L’ex volto di Temptation Island trionfa sull’attrice con il 55% dei voti del pubblico

La 53enne si deve accontentare del secondo posto, nonostante per tutti sia lei la ‘regina’ del reality

Non c’è stato nulla da fare. Perla Vatiero vince il Grande Fratello, trionfa con il 55% dei voti nell’ultimo televoto con Beatrice Luzzi. L’attrice deve accontentarsi del secondo posto, nonostante per tutti sia stata la 'regina' di questa edizione del reality show. E deve pensarla così anche Alfonso Signorini. Ecco cosa ha sussurrato all’orecchio della 53enne pensando di non essere sentito, quando già scorrevano i titolo di coda a tarda notte…

Perla Vatiero vince il Grande Fratello, Beatrice seconda: ecco cos'ha sussurrato Signorini all'orecchio della Luzzi pensando di non essere sentito

Perla deve il suo successo alla visibilità regalatale da Temptation Island. In Sardegna il fidanzato Mirko Brunetti la lasciò per vivere una nuova relazione con la single 24enne Greta Rossetti. Signorini ci ha visto lungo: nella Casa ha fatto entrare Il 27enne, poi hanno fatto il loro ingresso anche Greta e la stessa Perla. Il triangolo ha scatenato i fan, quelli che sognavano un ricongiungimento della coppia iniziale. E così alla fine è stato.

La 26enne nata ad Angri, in provincia di Salerno, batte Beatrice, nonostante nel corso del GF la Luzzi abbia superato ben 111 nomination e 19 televoti e sia stata la prima finalista con il 60% dei voti.

La 26enne non riesce a crederci: è stupita dal televoto finale

La medaglia d’argento è amara. Alfonso, però, a fine serata le si avvicina, immediatamente dopo la proclamazione del vincitore. All’orecchio all’ex stella della soap opera Vivere dice: “Tu sei grandissima. Ti ho sempre amato sai?! Però grazie davvero, sei una grande donna". Lei replica: “Grazie a te, perché senza di te non sarei sopravvissuta lì dentro”. Quando il conduttore e giornalista si accorge di essere ripreso, fa una faccia sorpresa ed esclama: “Oddio, scusatemi tutti: eravamo in onda!”. Al punto che c’è anche chi pensa male, dato che il 59enne non ha mai troppo nascosto la sua predilezione per Bea.

Il 59enne alla fine abbraccia la 53enne e le dice che è stata grandissima: da tutti è considerata la regina di questa edizione, nonostante la medaglia d'argento

La Luzzi rimane la protagonista assoluta di questo Grande Fratello: è grazie a lei che il programma è riuscito a creare dinamiche vincenti in un’edizione tra le più sottotono degli ultimi anni.