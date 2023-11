''Le persone mi fermano per strada per dirmi che il pomeriggio è triste senza di me'': parla Barbara d’Urso

La conduttrice ha fatto sapere di sentire ancora fortissimo l’affetto del pubblico tv

Addirittura le persone la fermerebbero per strada per dirle che gli manca

Barbara d’Urso ha rivelato che molte persone la fermano per strada e le dicono di sentire la sua mancanza in tv.

Non solo, la conduttrice 66enne ha raccontato che tanta gente afferma anche che “il pomeriggio è molto triste senza di lei”.

Intervistata dall’edizione di Torino de Il Corriere della Sera in vista del debutto in città con lo spettacolo teatrale ‘Taxi a due piazze’, il noto volto tv ha detto: “Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te’. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi”.

Barbara d'Urso, 66 anni, ha raccontato che le persone la fermano per strada per dirle che il pomeriggio senza di lei in tv è triste

Nonostante il dolore per un addio non concordato al pomeriggio di Canale5, per Barbara è un buon momento: “E’ un periodo bellissimo, sto molto bene”.

Anche se non ha più la diretta quotidiana, la sua mente corre sempre veloce: “Sono sempre una stacanovista che fa trecentomila cose. È una calma apparente”.

Quando le è stato chiesto se stia preparando una nuova trasmissione, ha risposto: “Chissà”.

La d’Urso ha infine detto la sua sul ruolo della donna nella società odierna: “Le donne, ormai da anni, fanno il loro percorso. Che è ancora molto lungo e, come sappiamo, difficile. Ci sono ancora troppe differenze rispetto agli uomini in quelli che sono i ruoli ‘importanti’. Ma ce la faremo”.

“Dobbiamo però essere più generose e solidali tra di noi. Già solo per il fatto che siamo capaci di partorire dimostriamo quanto, istintivamente, possiamo essere più forti. Ma non è ancora arrivato il momento di smettere di combattere. E di amarci”, ha concluso.