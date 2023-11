Myrta Merlino e Barbara d'Urso invitate allo stesso matrimonio vip il 22 dicembre: andranno entrambe? I dettagli

Alessandro Cecchi Paone rivela gli ospiti alle sue nozze col 24enne Simone Antolini

Saranno celebrate a Napoli: il giornalista 62enne spiega perché

Le hanno rese rivali da quando a una hanno tolto dopo ben 15 anni Pomeriggio 5 per affidarlo all’altra, che non brilla affatto con lo share. Myrta Merlino e Barbara d’Urso tra non molto potrebbero incontrarsi: sono invitate allo stesso matrimonio vip il 22 dicembre. Ci si chiede se diranno di sì e andranno entrambe. Le nozze sono quelle tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, 24 anni, padre di Melissa, 5. Il giornalista 62enne all’AdnKronos svela gli ospiti dei suoi fiori d’arancio a Napoli.

Ormai è tutto pronto, o quasi. Sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli Checchi Paone e Antolini diranno di sì. “La cerimonia - racconta il divungatore scientifico - verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci. Come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili”.

I due hanno scelto Napoli per una ragione. “Innanzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell’università di Napoli e poi ministro della Ricerca. E anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato, c’ho vissuto. - spiega Cecchi Paone - E ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre. E poi perché da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un’appendice napoletana”. Ce n’è anche un’altra: “In quella città regna il buonumore, l’allegria e la festosità. Napoli è pronta ad accoglierci con entusiasmo e fuochi di artificio”.

Sulla location dei festeggiamenti Alessandro mantiene un po’ di mistero: “Ancora non posso dire quale sarà. Ma si svolgeranno in uno dei teatri storici di Napoli che ci darà modo di fare sia la cena, sia la festa, sia la discoteca. Tutto insomma si terrà in questo tempio della storia del teatro napoletano”.

Poi il giornalista parla degli invitati: “Ci saranno tante donne che sono state affettuosissime in questi due anni nei nostri confronti, come Myrta Merlino che ha sempre appoggiato la nostra storia e Barbara D’Urso che spero che possa venire se è in Italia, perché è stata la prima a presentare Simone in diretta nell’edizione di 'Pomeriggio 5' dell’anno scorso. Poi ci sarà anche Vladimir Luxuria, grande compagna di battaglie civili. Al di là delle posizioni politiche, tra noi due c’è una sintonia totale”.

“Inoltre ci sarà anche Alfonso Signorini - prosegue Cecchi Paone - che oltre ad essere anche lui un compagno fondamentale di battaglie per i diritti civili, è stato l'artefice di tutto pubblicando nell'estate del 2022 su 'Chi' la nostra foto. E poi, quest'anno, sempre su 'Chi', la copertina in cui annunciavamo l'intenzione di sposarci. Infine ci saranno Riccardo Signoretti, che poi è anche il mio direttore perché scrivo delle rubriche di attualità su 'Nuovo' e 'Nuovo Tv', i giornali che lui dirige. E Marisa Laurito, una carissima amica e tra le ragioni della scelta di Napoli per le nostre nozze”.