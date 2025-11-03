Pierluigi Diaco mano nella mano col marito Alessio Orsingher: glamour e amore sul red carpet a Roma, foto

Il 48enne e il 39enne impeccabili in smoking alla prima di “Tosca” al Teatro dell’Opera

Sposati dal 2017, difficilmente presenziano mondani, gelosissimi della loro privacy

Glamour e amore sul red carpet a Roma. Pierluigi Diaco arriva mano nella mano col marito Alessio Orsingher alla prima di “Tosca” al Teatro dell’Opera: il 48enne e il 39enne sono impeccabili con indosso smoking identici. L’evento più mondano della stagione capitolina vede sfilare volti celebri dello spettacolo, della musica e della moda. I due, solitamente gelosi della loro privacy, dicono di sì alla serata di gala e si mostrano elegantissimi, sorridenti e complici.

Il conduttore televisivo Rai e il giornalista di La7, sposati dal 5 novembre 2017 con una cerimonia officiata da Maurizio Costanzo, rappresentano da anni una delle coppie più solide e riservate del panorama mediatico. Diaco, volto di Bella Ma’, ha più volte raccontato quanto l’incontro con Alessio gli abbia cambiato la vita: “Fino a cinque anni fa l’ascoltavo, la solitudine… Poi ho incontrato Alessio e la mia vita è diventata una vita piena d’amore”. E ancora: “Alessio ha destrutturato tutte le mie convinzioni sui sentimenti, mi ha insegnato che cos’è davvero l’amore”.

Oggi Pierluigi e Alessio vivono insieme a Roma, in un appartamento con vista sul Colosseo, insieme al loro bassotto Ugo, che Diaco ama definire “il simbolo del sentimento e dell’amore che unisce me e Alessio sotto forma di animale domestico”. E se l’idea di diventare genitori rimane un sogno nel cassetto, la coppia appare serena e pienamente realizzata, costruendo la propria quotidianità lontano dagli eccessi mediatici, ma con la stessa eleganza che li accompagna sul tappeto rosso.