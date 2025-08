Pierpaolo Pretelli festeggia 35 anni in Puglia con una cena in campagna con la Salemi e i due figli: guarda

Ha compiuto gli anni il 31 luglio ma aspetta il weekend per il party a Ostuni

Festa bordo piscina elegante con famiglia e amici: sul dolce c’è una curiosa scritta

Ha organizzato tutto lei, Giulia, che sceglie il total white. Pierpaolo Pretelli festeggia 35 anni in Puglia con una cena in campagna con la Salemi e i due figli, Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, 8 anni, e Kian, avuto il 10 gennaio scorso dall’influencer e conduttrice 32enne. Ha compiuto gli anni il 31 luglio ma aspetta il weekend per il party a Ostuni. L’italo-persiana ha scelto una magnifica tenuta in campagna: la festa è a bordo piscina. Una tavolata enorme accoglie gli ospiti: luci tenui e tanta magia rendono la serata speciale.

Pierpaolo Pretelli festeggia 35 anni in Puglia con una cena in campagna con la Salemi e i due figli

L’ex velino è tornato in Italia da poco, dopo l’esperienza da inviato dell’Isola dei Famosi in Honduras. La compagna se lo coccola e lo riempie di attenzioni. Anche per il party del ragazzo è attenta a ogni particolare. Nel giardino della masseria ci sono diversi angoli gastronomici, con le specialità del luogo, come i mitici ‘panzerotti’.

L'inviato dell'Isola posa con Giulia e il figlio maggiore Leonardo, 8 anni

Al momento del dolce, arriva una deliziosa torta. Su si legge: “Hey ChatGpt, ma a 35 anni si è ancora giovani, vero?”. Pierpaolo spegne le candeline, raggiante e felice di essere circondato dai suoi affetti più cari.

Pretelli e la Salemi mangiano i 'panzerotti'

La lunga tavolata con gli ospiti

Giulia sul social condivide tante immagini del party e scrive: “Vorrei scriverti una cosa poetica e melensa che solo io potrei scriverti, ma alla fine vado di semplicità! Buon compleanno, amore mio. Sei tutto per me”. Lui ingrazia e sul suo account, condividendo a sua volta altre foto, sottolinea: “Un compleanno circondato da persone che amo… GRAZIE +35”.