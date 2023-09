''Ho puntato su altro nei rapporti intimi'': Pino Insegno rivela di avere un solo testicolo

L’attore, doppiatore e conduttore 64enne torna sul suo ‘problemino’

Pino Insegno, che dal 25 settembre torna in tv con la nuova edizione de “Il Mercante in Fiera”, in onda su Rai Due, a Gente rivela di avere un solo testicolo. “Ho puntato su altro nei rapporti intimi”, ironizza il 64enne sposato con Alessia Navarro, 44 anni, da cui ha avuto Alessandro e Valerio, 9 e 4 anni. L’attore, doppiatore e conduttore è padre di altri due figli avuti dall’ex moglie, Roberta Lanfranchi: Matteo, 25 anni, e Francesco, 20.

Insegno ne aveva già parlato, in realtà, nella sua autobiografia, “La vita non è un film”. Aveva confessato quanto fosse rimasto scioccato quando da bambino aveva scoperto la sua ‘diversità’. Al settimanale ora svela: “Me lo rivelò mia madre, all’improvviso, quando le dissi che avevo letto che Giulio Cesare aveva un solo testicolo. ‘Anche tu’, fece lei. Fu un colpo. Crescendo ho puntato su ‘altre cose’ nel rapporto intimo, ho imparato ad amare le donne senza pensare per forza alla prestazione”.

L’artista confida pure il motivo per cui ha deciso di parlare della faccenda estremamente privata. “Perché so che ci sono tanti uomini nelle mie condizioni ed è giusto che sappiano che puoi avere una vita normale. Io ho avuto varie donne e quattro figli. Vi sembro uno che abbia avuto problemi?”, spiega.

E’ felice del ritorno in televisione col suo quiz. Sulle polemiche che hanno riguardato il rientro in Rai, dice: “Ci sono entrato 40 anni fa, non sono mica un outsider”.