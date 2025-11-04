Pippo Inzaghi tenerissimo papà: le foto inedite dello sportivo con i suoi due figli

E’ la moglie, Angela Robusti, a svelare quanto il 52enne sia presente con i piccoli

Pippo Inzaghi quando è a casa e ha del tempo libero adora fare il genitore. Lo sportivo, ex bomber di Milan e Juventus, allenatore del Palermo, è un tenerissimo papà. Le foto inedite dello sportivo con i suoi due figli le svela la moglie, Angela Robusti. Il 52enne e la 35enne sono sposati dal 18 giugno 2024: stanno insieme dal 2017 e sono genitori di Edoardo ed Emilia, 4 e 2 anni.

“Amo immortalarvi mentre ogni sera, prima della nanne, distruggete papà di giochi e pallonate! Papà speciale e vite nostre”, scrive la wedding planner, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

L'ex calciatore è molto paziente

Angela accompagna le sue parole con alcuni scatti del marito tra le mura domestiche. E’ con i bimbi: gioca con loro a biliardino, li prende sulle spalle, li coccola, va persino su una muniscola bici insieme al primogenito, a cui insegna a pedalare.

Il mister del Palermo insegna al primogenito ad andare in bici

La coppia insieme ai bimbi

La coppia è profondamente innamorata. Nel 2020, quando sono usciti allo scoperto sul social, lei a lui aveva scritto: “Il Tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha il tempo si ha la possibilità, si ha la vita, si ha il sole e soprattutto si ha l’Amore… Non ti darò mai più per scontato amore mio e tu non farlo con me, perché la vita è così: con una mano dà e con una mano toglie e lo continuerà a fare sempre seguendo il suo ciclo naturale di luce e ombra. Perciò noi, che abbiamo ancora il Tempo, amiamo, rispettiamo… ascoltiamo… e io, che amo solo te, non vivrò un secondo da ora in poi senza il pensiero di darti tutto ciò che di bello esiste. Ti amo”.