Platinette pubblica una foto prima e dopo la dieta e lascia di stucco i fan. Ha perso molto peso, Mauro Coruzzi è fiero del percorso fatto. Nel post che accompagna l’immagine scrive: “Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi”.

E’ riuscito a vincere sulla malattia, ha perso tanto peso e si è ripreso la sua vita. Solo pochi mesi fa aveva confessato in televisione di essere un mangiatore compulsivo, non riusciva a smettere. Poi ha fatto una promessa a se stesso e vi ha tenuto fede: ora è un’altra persona.

“Dopo 45 anni di lavoro e di carriera, devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me”, aveva spiegato il 64enne durante il programma “Italia sì” su Rai Uno, “Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, sono arrivato a trascinare una gamba, ringrazio la discrezione delle persone che hanno rispettato la mia privacy anche se sapevano tutto. Ma ad un certo punto, il male va estirpato”, aveva aggiunto.

I suoi sforzi lo hanno portato a buttare già moltissimi chili. In due scatti in bianco e nero Platinette racconta il suo percorso. In una foto è sdraiato sul letto, appesantito dal suo peso, nell’altra è visibilmente dimagrito. “Hai tutta la mia ammirazione”, scrive Maddalena Corvaglia. “Complimenti per la tua forza d’animo”, sottolinea un altro follower. Piovono i 'like'.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2019.