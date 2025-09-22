''Posso morire in pochi secondi'': Costantino Vitagliano rivela che la sua malattia è una spada di Damocle, dovrà prendere farmaci a vita

Il 51enne è stato ospite del programma Storie al bivio condotto da Monica Setta

Costantino Vitagliano è tornato in tv nel salotto di Monica Setta, ospite del programma 'Storie al bivio'. L'ex tronista ha parlato delle difficoltà affrontate negli ultimi anni, da quando gli è stata diagnosticata una malattia autoimmune.

Costantino ha spiegato: ''Ho perso 25 chili e adesso sto cercando di riprenderli. Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita. Tutto è partito da questa infiammazione che fa allargare l’aorta addominale, se esplode posso morire in pochi secondi. Adesso sto bene, ho appena fatto la puntura in camerino, ma convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci’’. Qualche mese fa Vitagliano era stato ospite di Verissimo con la compagna Dafne, ma ultimamente i due sono spariti dai social e il 51enne non ha proferito parola sulla sua situazione sentimentale, in molti pensano che sia tornato single.

Dalla Setta l'ex tronista ha raccontato come è cambiata la sua vita anche prima della malattia, ricordando le sue origini di periferia: '’Guadagnavo cifre da capogiro, ma non ho sofferto quando i tempi sono cambiati perché ho fatti tanti step, non sono esploso all’improvviso e vengo da una vita da sacrifici. Ho avuto la fortuna di poter aiutare i miei genitori, ma loro non erano abituati e quando sono morti ho scoperto che i soldi li mettevano tutti in banca. Mia mamma non è mai voluta andare via dalle case popolari perché lì c’era tutto il suo mondo’’.