Pretelli e Salemi: notte di passione e baci 'calienti' in piscina...

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi trascorrono una notte di passione al GF Vip. I due, ormai liberi da ‘fardelli’, si ‘accendono’ e non si frenano. Incontenibili si lasciano andare tra coccole e intimità. I baci che si scambiano in piscina sono ‘calienti’, ma sembra di vivere un déjà vu. Il ‘bocca a bocca’ tra l’ex velino 30enne e l’influencer 27enne ricorda molto quello che Pier si è scambiato con Elisabetta Gregoraci, anche se solo per gioco, lo scorso settembre. Il percorso amoroso del modello nella Casa con l’italo-persiana è davvero un ‘copia e incolla’ di quello fatto con la showgirl 40enne…?

Sul social i ‘Pralemi’, così è stata ribattezzata la nuova coppia, fanno sognare i fan. Pretelli e la Salemi non lesinano effusioni, tenerezze, abbracci. La liaison è partita. Giulia, proprio come accadde due anni fa con Francesco Monte, si sente colpita al cuore. Aveva detto di non voler essere ‘una seconda scelta’. Non più. Eppure con Pier ha subito trovato feeling e armonia, senza pensare troppo alla confusione di lui, prima attratto fortemente dalla Gregoraci, poi dubbioso sui sentimenti provati per l’ex Ariadna Romero, madre del figlio Leo, 3 anni, e ora ammaliato da lei.

Pierpaolo e Giulia al reality si rifugiano nella loro bolla d’amore. “Io sono felice”, rivela a bassa voce la Salemi. “Anche io, sono proprio sereno”, confessa sussurrando Pretelli.

Dopo l’incontro ravvicinato in piscina non sono ancora appagati. In casa si concedono un altro bagno nella vasca insieme. Non gli importa delle conseguenze, neppure delle chiacchiere e di chi pronuncerà malignità a riguardo.

“Sarei forzata a trattenermi”, sottolinea Giulia Salemi. A tornare sui suoi passi non pensa proprio. Seppur un po’ imbarazzata ha deciso di vivere la relazione: sarà quel che sarà.

