Tutto accade nel giorno in cui compie 66 anni. Il principe Andrea, fratello di Re Carlo, sarebbe stato arrestato dalla polizia britannica nella sua residenza di Sandringham. Sarebbe accusato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein: lo avrebbe fatto ricoprendo il suo ex incarico di emissario commerciale del governo di Londra. Così scrive il Corriere della Sera. E’ la Bbc News a dare per prima la clamorosa notizia, subito ripresa da tutti i media internazionali.

Clamoroso! Il principe Andrea arrestato dalla polizia britannica nel giorno del suo 66esimo compleanno

“Nell'ambito delle indagini, oggi abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di abuso d'ufficio e stiamo effettuando perquisizioni in alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. L'uomo rimane attualmente in custodia della polizia. Non renderemo noto il nome dell'uomo arrestato, in conformità con le linee guida nazionali. Si ricorda inoltre che il caso è attualmente aperto, pertanto si raccomanda cautela in qualsiasi pubblicazione per evitare di incorrere in oltraggio alla corte”: riferisce la polizia di Thames Valley nel comunicato diffuso, pubblicato dal quotidiano.

Coinvolto nello scandalo sessuale che ha travolto il finanziere Jeffrey Epstein, deceduto nel 2019, Il principe Andrea lo scorso ottobre era stato spogliato da re Carlo di tutti i suoi titoli, Questo era avvenuto dopo la pubblicazione del libro postumo di memorie di Virginia Giuffre. Andrew Mountbatten-Windsor, però, nonostante tutto, è rimasto al centro della bufera: su di lui pressioni affinché testimoni sul caso Epstein negli Usa.