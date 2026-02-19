Rossella Erra di Ballando con Le Stelle torna in tv e svela il totale dei chili persi finora con la dieta: il prima e il dopo

A metà gennaio aveva rivelato di essere calata di 20 chilogrammi, nonostante le festività

La 51enne, tribuno del popolo del dancing show di Milly Carlucci, raggiante per il risultato

Rossella Erra, volto di Ballando con le Stelle, torna in tv. A La Volta Buona svela il totale dei chili persi finora con la dieta e mostra il prima e dopo. La bilancia al momento segna ben -34 chilogrammi: ha tre taglie in meno.

La 51enne, tribuno del popolo al dancing show di Milly Carlucci, sorride raggiante per il risultato. A metà gennaio, sempre nel programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, aveva confidato che, nonostante le festività, era arrivata a -20 kg, ora c’è stata un’ulteriore sprint. Le sue ‘rinunce’, fatte soprattutto per motivi di salute, sono state premiate.

“E’ un anno e quattro mesi che faccio questo percorso. Adesso riesco a fare delle scelte, a calibrarle. Voi forse non lo vedete, però 34 chili su di me sono tanti. Ho perso tre taglie. Questo vestito l’ho fatto restringere tre volte ed è una grande soddisfazione. Chi mi ha davanti se ne rende conto. Il maestro Antonio Mezzancella non mi vedeva da tre settimane e mi ha detto: ‘Mamma mia, sei sciupata!’. Che a Napoli vuol dire che stai dimagrendo. Se mi muovo? Sì, vado a camminare. E’ un’attività blanda, ma soprattutto adesso faccio tutto a piedi, non prendo più la macchina”, racconta Rossella.

La Erra chiarisce: “Ho modificato il mio modo di mangiare. In generale ho ridotto le quantità di carboidrati. La pizza? La mangio ogni tanto, l’altro giorno ho mangiato due pezzi, ma senza la crosta. Ieri l’ho mangiata con Sara Di Vaira, era la mini pizza, quella dei bambini, poi però la sera ho mangiato il minestrone, perché devo compensare. Non mangiavo la pizza da tre settimane e siccome sapevo che veniva Sara, con la mia dietologa abbiamo deciso: ‘La mangi, ma poi il pasto successivo mangi il minestrone’”.

“I dolci no, per ora è una scelta che ho deciso di prendere - chiarisce ancora Rossella - Io adesso sto guardando il cesto dei dolcetti lì dietro e sudo freddo quando tu lo fai vedere, mi sudano le mani. Perché comunque è una privazione, ma sono cosciente di doverla fare, perché sennò torna tutto da capo: il colesterolo, la pressione e tutto il resto. Io non voglio stare così male. Anche il gelato non lo mangio, lo mangerò in estate. Prima dell’estate no, sennò devo riprendere la pillola del colesterolo e quella della pressione. Non voglio più avere questi problemi. Non è soltanto una questione estetica, è proprio una questione di salute".