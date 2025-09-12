''Quanto mi manchi già, il nostro un amore morboso'': Cecilia Rodriguez rompe silenzio dopo morte dell'amatissima Aspirina

La 35enne argentina ha perso la Jack Russell lo scorso mercoledì

La morte improvvisa della cagnolina l’ha lasciata distrutta dal dolore

Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio dopo la morte della sua amatissima Jack Russell Aspirina.

La cagnolina si è spenta improvvisamente lo scorso mercoledì all’età di circa 12 anni. Lo aveva annunciato il marito di Chechu, Ignazio Moser, in serata.

Cecilia Rodriguez, 35 anni, in una foto con Aspirina, l'amata Jack Russell morta lo scorso mercoledì 10 settembre

Sebbene avesse avuto qualche problema di salute, Aspi, come veniva chiamata, quel giorno era uscita insieme ad Ercolino, l’altro Jack Russell di famiglia, come sempre.

Ora condividendo sul social molte immagini scattate durante con l’amica a quattro zampe – arrivata nella sua vita prima dell’inizio della relazione con Moser – la sorella di Belen ha scritto: “Ay Pirulina del mio cuore, quanto mi manchi già”.

Il loro era un amore quasi ''morboso'', come lo ha descritto Chechu

“Potrei stare ore a scrivere di te, a raccontare del nostro amore, della nostra storia d’amore, perché è stato un amore intenso, per non dire morboso. Ma voglio solo ringraziare la vita per avermi regalato una cagnolina come te, perché da quando tu sei arrivata, io non mi sono mai sentita sola”, ha aggiunto.

“Spero davvero solo di essere stata una brava padrona per te, e di aver ricambiato ogni tuo gesto d’amore verso di me… perché per me sei stata qualcosa di speciale”, ha continuato.

“Gracias por tanto. Te amo chiquitita linda, por siempre en mi corazón”, ha concluso.

Questo lutto arriva in una fase molto delicata della vita di Cecilia, visto che tra circa un mese arriverà al mondo Clara Isabel, la prima figlia della 35enne argentina e di Nacho.

Dal 2021 in casa Rodriguez-Moser è entrato anche Ercolino, un Jack Russell maschio.