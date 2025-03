''Quel giorno ho detto basta alla vecchia vita'': Carlo Conti fece la proposta di nozze a Francesca spinto da Antonella Clerici

Il 64enne conduttore dell’ultimo Sanremo ha parlato con ‘La Repubblica’ di amore

Sposato con Francesca Vaccaro dal 2012, non ha mai litigato con lei

Ha detto di essersi presentato da lei con l’anello spinto dalla collega Antonella Clerici

Carlo Conti non pensa che l’amore debba essere “litigarello”.

Il conduttore è sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro e insieme ha lei ha il figlio Matteo, 11 anni.

Ora il 64enne ha spiegato a ‘La Repubblica’ di non essere tipo che si arrabbia. Con la moglie non ha mai litigato.

“Non c'è niente che mi faccia arrabbiare. Solo la mancanza di rispetto. Anche con il mio figliolo non mi arrabbio. O raramente. Con mia moglie Francesca non litighiamo mai”, ha detto.

“Il detto: ‘L'amore non è bello se non è litigarello’ non fa per me. Il mio è: ‘Chi si somiglia si piglia’”, ha aggiunto.

Carlo Conti, 64 anni, insieme alla moglie Francesca Vaccaro, 52

Carlo ha confermato che è stata la collega Antonella Clerici a consigliargli di “andare da Francesca con l’anello”. “Quel giorno ho detto basta alla vecchia vita…”, ha ricordato.

Fino a quel momento Conti aveva avuto relazioni con altre donne: “Lo so che s’invaghivano di me perché facevo spettacolo, mica per altro. Guardi, ho capito come funzionava quando ho iniziato a mettere i dischi nei locali”.

Carlo Conti con la moglie e il figlio Matteo

“Una volta un amico, uscivamo con due ragazze, mi fa: ‘Allora?’. ‘Non sono innamorato di lei. Amo Francesca’”, ha sottolineato.

“Ero single e mi davo da fare. Mi sono divertito. Meglio prima che dopo, no? Fino a Francesca non avevo mai convissuto. Non c’era un doppio spazzolino”, ha concluso.