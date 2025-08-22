''Quella copertina mi ha cambiato la vita'': Antonella Clerici ricorda quando il tradimento del padre di sua figlia finì in prima pagina

La conduttrice 61enne oggi ha ritrovato la felicità sentimentale con Vittorio Garrone

Nel 2006 però visse un periodo difficile dopo il tradimento di Eddy Martens

Seppe delle ‘corna’ poco prima della pubblicazione della paparazzata su ‘Chi’

Antonella Clerici ha ricordato quando una copertina di un noto settimanale stravolse la sua vita.

La conduttrice nel 2006 seppe dalla copertina del settimanale ‘Chi’ che l’allora compagno e padre di sua figlia l’aveva tradita.

Sulla cover del magazine diretto all’epoca da Alfonso Signorini c’era infatti una paparazzata di Eddy Martens - con cui ha Maelle, oggi 16enne - con un’altra donna.

Antonella Clerici, 61 anni, ha ammesso che la paparazzata sulla copertina di 'Chi' con cui ha scoperto del tradimento del padre di sua figlia le ha cambiato la vita

In realtà il volto tv 61enne venne a conoscenza dell’esistenza - e della futura pubblicazione - di quegli scatti poco prima che il tutto andasse in stampa. Ad avvertirla fu proprio Signorini.

Sempre dalle pagine della rivista ha infatti ora ricordato: “Ricordo quando Alfonso mi chiamò per dirmi che sarebbe uscito un servizio che mi riguardava e che non mi avrebbe fatto piacere”.

“Mi disse: ‘Sono un giornalista, lo devo pubblicare, so che ti procurerà dolore e volevo anticipartelo in modo che tu non lo scopra dopo gli altri’. Erano le foto di Eddy, il mio ex compagno, il padre di mia figlia, con un’altra donna. E io dissi ad Alfonso che capivo il suo lavoro, sono un personaggio pubblico e non posso pretendere che su un giornale esca solo quello che mi fa comodo”, ha aggiunto.

“Sono sempre stata una paladina della verità, anche se ammetto che quella copertina ha cambiato la mia vita”, ha continuato.

Antonella con l'attuale compagno Vittorio Garrone

Oggi Antonella ha ritrovato la felicità sentimentale grazie al compagno Vittorio Garrone. La coppia vive tra i boschi ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte.