Barbara d’Urso in vacanza col fratello Alessandro prima del ritorno in tv a 'Ballando'

La conduttrice 68enne si sta rilassando nella sua villa maremmana

A trovarla è arrivato anche il fratello minore Alessandro

Dopo l’estate sarà tra i protagonisti della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’

Barbara d’Urso ha condiviso rare immagini insieme al fratello minore Alessandro.

La conduttrice è come ogni anno in vacanza nella sua casa in Maremma, dove accoglie amici a familiari per passare momenti di relax e divertimento.

Stavolta è arrivato a trovarla anche uno dei suoi cinque fratelli, che ha circa 8 anni meno di lei e che di professione è fotografo professionista.

Barbara d'Urso, 68 anni, trascorre qualche giorno nella sua villa in Maremma insieme al fratello minore Alessandro, che ha 8 anni meno di lei, prima che inizi la preparazione vera e propria per 'Ballando con le Stelle'

Alessandro d’Urso, che vive tra l’Italia e la Spagna, nelle immagini appare mentre gioca con la sorella maggiore, che di anni ne ha 68, sul prato della grande villa non distante dal mare.

Accanto agli scatti, la d’Urso ha scritto: “Io e mio fratello”. Poi ha aggiunto emoji di cuori rossi.

I due fratelli in spiaggia

Entrambi condividono lo stesso padre, Rodolfo d’Urso, e la stessa madre, Vera Pantimalli. Il papà dopo la morte di Vera si è risposato e ha avuto altri tre figli.

Nel frattempo Barbara si sta preparando anche al suo ritorno in tv. A distanza di due anni dall’uscita di scena da Mediaset ha infatti firmato un contratto con la Rai per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”.

Sarà uno dei concorrenti del talent di Milly Carlucci. Qui si confronterà – o forse scontrerà – anche con la rivale ormai storica Selvaggia Lucarelli, giudice dello show.