''Sono questioni da affrontare a casa'': Brigitte Nielsen non smentisce di aver chiuso i rapporti col figlio Killian

Il ragazzo 35enne recentemente ha raccontato alla Balivo di non riuscire a incontrare la madre

Ora a domanda di ‘Vanity Fair’, la diva 61enne glissa e preferisce non rispondere

Brigitte Nielsen non ha smentito di aver chiuso i rapporti col figlio Killian.

Il ragazzo 35enne, avuto con l’ex giocatore di football americano statunitense Mark Gastineau, recentemente ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ con la fidanzata Laura ha affermato che la madre avrebbe di fatto chiuso i rapporti con lui con lui dopo aver visto su Instagram una Story in cui appariva alla festa di compleanno della figlia di suo padre adottivo Raoul Meyer (con cui Brigitte non si sarebbe lasciata affatto bene ormai oltre due decenni fa).

Killian, che da cinque anni è riuscito ad uscire dal tunnel dell’alcolismo proprio grazie a Laura, ha raccontato di essere anche andato a trovare sua madre a Marbella, in Spagna, dove la diva danese si è recentemente trasferita. Qui sarebbe stato accolto dall’attuale compagno di Brigitte, Mattia Dessì, che gli avrebbe detto di prendere un appuntamento per poter parlare con il genitore.

Brigitte Nielsen, 61 anni, non ha smentito di non avere di fatto rapporti col figlio Killian

Adesso intervistata da ‘Vanity Fair’ a Milano, dove è volata in occasione del lancio del nuovo brand di gin ‘RD/19’ creato dai figli Douglas e Raoul Jr., la 61enne - che è mamma anche di Julian, 39 anni, e Frida, 6 - ha fatto sapere di non voler parlare dell’argomento, senza quindi smentire le parole di Killian.

Quando le è stato ricordato che il secondogenito ha affermato in tv solo pochi giorni fa di non avere sostanzialmente più rapporti con lei e che “risulta” che anche col suo primogenito Julian abbia solo contatti sporadici, ha risposto: “È un tema del quale preferisco non parlarne. Sono questioni, secondo me, da affrontare a casa, non pubblicamente”.

Killian Nielsen, 35 anni, con la fidanzata Laura dalla Balivo

Ha poi fatto sapere di pensare di essere stata una buona madre: “Assolutamente sì. Certo, forse oggi sono più brava di quanto lo sia stata a vent’anni. Ma sono riuscita a crescere 5 figli, a portarli a scuola, a educarli senza mai smettere di lavorare e viaggiare”.

“È stata durissima: li ho sempre portati con me, non mi sono persa un pannolino. Pensi che Douglas l’ho chiamato così perché quando lo aspettavo ero sempre in volo sugli aerei McDonnell Douglas!”, ha aggiunto.

Insomma, leggendo tra le righe sembra di capire che i problemi nel rapporto con Killian ci siano, sebbene l’ex moglie di Sylvester Stallone preferisca non parlarne in pubblico.