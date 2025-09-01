La showgirl 37enne si apre sulla ragazzina: “Frequenta l'International School of Naples”

“Abbiamo un rapporto splendido, anche un po' come fosse una sorella”

Raffaella Fico parla della sua pre-teen preferita. “Pia ha dodici anni, ormai è più alta di me”, confida. La 37enne svela a Chi che lavoro vuole fare da grande la figlia avuta dall’ex Mario Balotelli.

''Pia ha dodici anni, ormai è più alta di me'': Raffaella Fico svela che lavoro vuole fare da grande la figlia avuta con Mario Balotelli (in foto sul red carpet con lei al concerto di Andrea Bocelli nella spettacolare cornice dell'anfiteatro di Pompei a luglio scorso)

La showgirl torna al cinema con il film Due famiglie, un funerale, diretto da Mark Melville, una commedia in uscita a novembre. Nel cast con lei anche Maurizio Mattioli, Andrea Roncato, Enzo Salvi e Fioretta Mari. E’ reduce da una vacanza alle Baleari insieme alla figlia. E a proposito della ragazzina, Raffaella dice: “Abbiamo un rapporto splendido: figlia, sì, ma anche un po' come fosse una sorella. Sta benissimo e cresce a vista d’occhio! Ha dodici anni, ormai è più alta di me. Legge tantissimo, ama anche il karate e frequenta l'International School of Naples. Parla benissimo in inglese e ha già iniziato a studiare anche francese e spagnolo. Vuole diventare avvocato di diritto internazionale. Ha le idee chiare la mia ragazza”.

Nonostante la Fico e SuperMario non si vedano spesso, Pia ha un legame solido con la figlia. “Loro si vedono, lui è presente”, sottolinea l’ex gieffina. Lei è attualmente single: “Ho il cuore libero! E' un momento di serenità e tranquillità. Non c’è un amore, e va bene così. Mi godo il lavoro, mia figlia, la vita”.