Melissa Satta incinta di Beretta: il gossip impazza e le nuove foto alimentano le voci di cicogna in arrivo tra abiti larghi e mani davanti al pancino, guarda

Il gossip impazza e le nuove foto che condivide alimentano le voci di cicogna in arrivo. Per molti, nonostante non ci sia ancora la conferma della diretta interessata, non ci sono dubbi: Melissa Satta sarebbe incinta di Beretta. C’è anche chi ostenta sicurezza e svela che aspetterebbe un maschietto da Carlo, compagno 28enne. E’ già mamma di Maddox, 11 anni, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Gli scatti con abiti larghi e le mani davanti al pancino, sapientemente celato pure da t-shirt oversize, parrebbero parlar chiaro…

Melissa Satta incinta di Beretta: il gossip impazza e le nuove foto alimentano le voci di cicogna in arrivo tra abiti larghi e mani davanti al pancino

L’ex velina 39enne nel weekend vola in Bulgaria insieme al rampollo per il matrimonio di Kostantina e Marko. Melissa in un post pubblica tante immagini del momento speciale.

Negli scatti pubblicati la 39enne parrebbe voler celare sapientemente le sue 'forme'

Lei, per l’occasione, opta per un abito blu in seta lungo. Il vestito non le fascia il suo corpo, si poggia con grande maestria sul fisico perfetto della showgirl. Il capo sembrerebbe perfetto per non mettere in eccessivo risalto il ventre leggermente arrotondato.

Poi l'ex velina sorride insieme a tutta la sua nuova famiglia al compleanno della nonna del compagno 28enne, Mariella Calvesi

Anche le altre foto paiono non dare risalto a quelle che per tutti sono ‘forme’ da gravidanza appena cominciata. Lei rimane in silenzio e si gode tutto delle nozze degli intimi. Poi si regala un altro importante momento con la sua nuova famiglia. La Satta celebra con i suoceri, Umberta Gnutti e Franco Gussalli Beretta, il compleanno della nonna di Carlo, Mariella Calvesi. Sono presenti pure gli altri nipoti della donna. Non solo, Maddox è lì con tutti loro, pure lui parte integrante degli affetti più cari della dinastia degli imprenditori.