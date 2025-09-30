''Strafottente miracolata'': Raffaello Tonon si scaglia senza peli sulla lingua contro Belen Rodriguez, ecco perché

L’ex gieffino 41enne ha da ridire su dichiarazioni passate dell’argentina sua coetanea

“Strafottente miracolata”: Raffaello Tonon si scaglia senza peli sulla lingua contro Belen Rodriguez. Ad accendere l’ex gieffino sono alcune dichiarazioni rilasciate dall’argentina al Corriere della Sera. Sono datate 2024, ma, riproposte da alcuni account su Instagram, fanno uscire dai gangheri il 41enne che non usa mezzi termini per la showgirl sua coetanea.

Belen nella vecchia intervista rilasciata al quotidiano, quando le era stato chiesto degli hater, quelli che si ostinano a criticarla sempre sui social, aveva replicato ironica: “Li capisco, ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono anche intelligente. Li capisco se gli girano”.

Tonon è inorridito dalle affermazioni dell'artista, e così nelle sue Storie sbotta e scrive: “Tranne il fisico, tutto il resto c'è perché ci sono i fan, gli hater e tutti quelli grazie ai quali ha fatto una gran fortuna. Qualora la modestia, facesse invidia, sarebbe inutile; non si può acquistare e così continuerebbe ad essere quello che è: una strafottente miracolata”. Raffaello conclude: “Tra l'ironia e la tracotanza c'è un confine che è conosciuto da chi oltre al fisico spaziale e la casa stellare ha un cervello, nulla più, un cervello. Ma come si dice in romagnolo, traduco, ‘se non c'è non frigge’”. Chissà se la Rodriguez replicherà…