Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi: fuga romantica a due per vedere il concerto degli Oasis, ecco dove

Non potevano assolutamente perdersi la data del tour di reunion. Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi si regalano una fuga romantica a due per vedere il concerto degli Oasis presso lo storico stadio di Wembley, a Londra. Il 28 settembre sono lì, entusiasti, per gustarsi dal vivo l’esibizione della band simbolo per britpop, con Liam Gallagher insieme a tutti gli altri. E’ un sogno.

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi: fuga romantica a due per vedere il concerto degli Oasis

“‘Wonderwall’ si riferisce alla persona a cui pensi costantemente”, scrive l’attrice sul suo account Instagram, condividendo tante foto del breve viaggio insieme al marito. Fa riferimento a una delle canzoni più celebri del gruppo inglese, estratta come terzo singolo da (What's the Story) Morning Glory?, album del 1995. E’ il brano che rappresenta il suo amore verso l’ex calciatore, ex capitano ed ex mister della Roma.

La 45enne e il 42enne sono felici durante il concerto. Amano Londra, dove Sarah è nata, e ne approfittano per girare per la città, tra musei e parchi.

Sposati dal 2015, Sarah e Daniele sono volati in Gran Bretagna da soli, lasciando a casa Olivia Rose, 11 anni, e Noah, 9. De Rossi è anche padre di Gaia, 20 anni, avuta dall’ex moglie Tamara Pisnoli. La ragazza ha uno splendido rapporto con la Felberbaum: sono legatissime.