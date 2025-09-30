Che fine ha fatto Mascia Ferri, vincitrice morale del GF2? L'ex concorrente del reality show svela com'è cambiata la sua vita

Nel 2001 nella Casa si era fidanzata con Alessandro Lukacs: la storia è durata un anno

Per molti è stata la vincitrice morale del GF 2, in cui ha trionfato Flavio Montrucchio. Che fine ha fatto Mascia Ferri? La 52enne che nel 2001 nella Casa si fidanzò con Alessandro Lukacs al Corriere della Sera svela com’è cambiata la sua vita. L’ex concorrente del reality show, sposata con Cristiano Ricciardella, madre di due figlie, Nina e Lola, 18 e 13 anni, è diventata un’impreditrice della ristorazione.

Appena uscita dal Grande Fratello è rimasta legata ad Alessandro per un anno, poi si sono lasciati senza strascichi. Mascia ha lavorato moltissimo in tv, diventando un volto popolarissimo. Poi è tornata in Romagna. La ravennate gestisce con il marito quattro locali e uno stabilimento balneare.

“Non è il tipo di trasmissione per cui tornerei in tv ora come ora”, dice la Ferri sul GF, che però guarda. “Oggi ho 52 anni, sono sposata e madre, lavoro come imprenditrice, ho delle responsabilità”, sottolinea ancora.

Quando uscì dopo il reality “ero letteralmente assalita dalle persone e non tutte erano solo affettuose… Non potevo andare da nessuna parte, nessuno mi lasciava in pace, così giravo con il cappuccio scortata dalle due guardie del corpo che ho dovuto assumere. Avevo anche cominciato a soffrire di claustrofobia”.

Mascia degli ex concorrenti ha rivisto solo Filippo Nardi. Il mondo dello showbiz le ha regalato un’amica, Alessia Fabiani: “Abbiamo fatto insieme tre anni di 'Lucignolo' e un anno di 'On The Road', oltre che un calendario che ha fatto molto discutere. Siamo tuttora ottime amiche, da allora non ci siamo mai lasciate”.

La Ferri ha guadagnato, messo da parte e poi “dopo aver ottenuto una certa soddisfazione economica, ho deciso di investire in qualcosa di meno precario”. Le figlie, Nina e Lola fanno sort a livello agonistico. Quando le si chiede se le ragazze sognino la tv, replica: “Nina, la grande, è completamente disinteressata, al punto che non vuole neppure che se ne parli. La piccola Lola invece, forse perché ha un carattere più simile al mio, mi fa spesso delle domande, è curiosa, e vorrebbe fare l’attrice”.