''Mi si è accapponata la pelle'': Patrizia Mirigliani rompe il silenzio sul messaggio allarmante pubblicato dal figlio pochi giorni fa

La 72enne, al timone di Miss Italia dopo la scomparsa del padre, è stata ospite della Balivo

A “La Volta Buona” ha parlato della Story di Instagram scritta dal figlio Nicola

Pochi giorni fa il ragazzo, 36 anni, ha infatti pubblicato parole allarmanti sul social, poi cancellate

Patrizia Mirigliani ha rotto il silenzio sulla vicenda che ha coinvolto il figlio Nicola Pisu pochi giorni fa.

Il 36enne, nipote del fondatore di Miss Italia – Enzo Mirigliani, scomparso nel 2011 – ha infatti fatto preoccupare molti quando ha scritto su Instagram uno sfogo molto forte: “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”.

Adesso ospite de “La Volta Buona”, la 72enne, che ha preso le redini del concorso di bellezza più famoso d’Italia dal padre, ha spiegato meglio cosa è successo.

“Ero al ristorante, mi ha chiamato un amico giornalista e mi ha detto: guarda sta succedendo qualcosa a Nicola. Io da quel momento non ho più capito nulla. Ho pensato a un incidente stradale”, ha detto.

Patrizia Mirigliani, 72 anni, racconta in tv della vicenda del messaggio allarmante scritto del figlio Nicola Pisu, 36, pochi giorni fa

Ha quindi chiamato il figlio, che tra l’altro ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021: “Era su di giri e ha pensato – Nicola ha 36 anni – che la vita non fosse poi questa cosa così bella come lui pensava e che fosse magari il momento di pensare di andarsene… a me si è accapponata la pelle e ho detto: ‘Ma come puoi?’. L’ho chiamato subito e gli ho detto di togliere quel post, che mi faceva stare male”.

“Lui mi ha detto che spesso i ragazzi si confrontano attraverso i social con queste tematiche. Ha detto che non è il primo che dice questo, che sono in tanti che lo dicono. Gli ho detto: ma non si può parlare con un amico carissimo? Perché hai fatto questa dichiarazione?”, ha continuato.

“Mi ha detto che voleva tirare fuori questo disagio. Nicola è un ragazzo molto sensibile, lo sa anche Miriana (Trevisan, accanto a lei sul divano del programma, ndr) che ha fatto il Grande Fratello con lui. E’ un ragazzo buono, buonissimo, il ragazzo buono che può cadere in qualsiasi tipo di trappola perché è in buona fede verso il prossimo”, ha proseguito.

Patrizia ha infine fatto sapere che Nicola ha bisogno di trovare un suo equilibrio che al momento non c’è: “Il disagio di Nicola consiste in questo: lui è uscito da una storia che tutti conoscono (il riferimento è forse ai problemi con la droga del ragazzo, oggi per fortuna lasciati alle spalle, ndr). Fortunatamente sta bene. Adesso si trova con una vita che deve affrontare e ha bisogno di avere un lavoro, una sua routine e in certi momenti questa cosa purtroppo non va come per tutti quanti noi”.