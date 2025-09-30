Elisabetta Canalis di nuovo con l’ex marito Brian per i 10 anni della figlia: foto

L’ex velina 47enne ha festeggiato il compleanno di Skyler Eva con il suo ex

I due sono rimasti in buoni rapporti proprio per il bene della loro bambina

Eccoli a Los Angeles al party per i 10 anni della piccola, appassionata di equitazione

Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri hanno festeggiato insieme il compleanno della figlia.

L’ex velina, 47 anni, ha voluto organizzare una piccola festa per i 10 anni di Skyler Eva, la bambina avuta nel 2015 insieme all’ortopedico statunitense.

Sebbene ormai da anni non siano più una coppia, la showgirl e il 57enne sono rimasti in buoni rapporti per il bene della loro piccola.

Eccoli tutti insieme a Los Angeles per celebrare l’occasione. Eli ha condiviso sul social alcune immagini del momento del taglio della torta.

Elisabetta Canalis, 47 anni, alla festa di compleanno della figlia Skyler Eva, 10, insieme all'ex marito Brian Perri (sulla sinistra)

Skyler, circondata da altri bambini, soffia sulle candeline. Ci sono in realtà due dolci: uno con la fiamma da spegnere, l’altro con sopra una foto di Skyler accanto al suo cavallo.

La figlia della Canalis è infatti un’appassionata di equitazione e la mamma l’accompagna spesso a praticare questa disciplina in un maneggio di LA.

La festa di compleanno di Skyler Eva

Tempo fa al settimanale “Grazia”, Elisabetta aveva raccontato della rottura con Perri: “Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”.

“Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo”, aveva poi aggiunto.

La torta di compleanno di Skyler Eva a tema equestre, una sua passione

Attualmente Elisabetta è ufficialmente single, sebbene sia stata avvistata a Milano con l’attore Alvise Rigo.

Alcuni mesi fa si è infatti interrotta la relazione con il personal trainer Georgian Cimpeanu, che per amore di Eli si era anche trasferito in California (dove vive tuttora).