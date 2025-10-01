''Se dico questa cosa, mia moglie mi uccide'': il calciatore Federico Bernardeschi rivela perché Veronica Ciardi inizialmente non lo voleva

Il 31enne ha parlato anche della sua vita privata nel podcast BSMT

Ha raccontato il motivo per cui Veronica Ciardi, oggi sua moglie, non voleva stare con lui

C’entra l’età: poi però alla fine lei ci è “cascata” e oggi hanno anche due figlie

Federico Bernardeschi ha rivelato che sua moglie Veronica Ciardi in realtà non lo voleva come fidanzato.

Il calciatore 31enne, molto amato per aver vinto gli Europei del 2021 con la maglia azzurra, lo ha raccontato a Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT.

Ha spiegato il motivo di questo iniziale rifiuto: la loro differenza d’età. I due sono nati infatti a circa 9 anni di distanza (lei nel 1985, oggi ha 40 anni, e lui nel 1994, oggi ne ha 31).

Federico Bernardeschi, 31 anni, ha raccontato perché inizialmente Veronica Ciardi, oggi sua moglie e madre delle sue due figlie, inizialmente non lo voleva come fidanzato

Il toscano, attualmente in forza al Bologna, parlando di Veronica – nota al pubblico tv per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello, vinta da Mauro Marin, tra il 2009 e il 2010 – ha detto: “Mia moglie l’ho conosciuta 10 anni fa, avevamo amicizie in comune. Non ci eravamo mai visti. A me piaceva…”.

Lui aveva poco più di vent’anni, lei circa trenta. “Ora se dico questa cosa poi mi uccide, ma la devo dire, e me ne vanto di questo: sono un po’ più giovane di lei”, ha aggiunto.

Veronica e Federico si sono poi sposati nel 2021, dopo la vittoria di lui al Campionato Europeo

La loro conoscenza è nata in modo virtuale, al telefono. Per molto tempo si sono sentiti senza essersi ancora mai incontrati di persona: “Abbiamo parlato per due mesi, io ero in ritiro. Mi sono fatto dare il numero e sono cominciate queste chiamate interminabili, senza mai vederci. Abbiamo capito subito che c’era qualcosa, altrimenti non stai al telefono con una persona per due o tre ore di fila”.

Quindi il motivo dell’iniziale rifiuto: “Era un momento molto complicato per entrambi, io avevo 21 anni e lei non mi voleva. Alla fine dopo queste chiamate c’è stato l’incontro ma lei non mi voleva perché io ero troppo giovane”.

Lui non era ancora un calciatore famoso: “Non ero ancora nessuno, quel passaggio intermedio tra serie B e serie A. Poi lei aveva sempre catalogato la categoria (calciatori, ndr) non benissimo”.

La coppia insieme alle due figlie Deva e Lena

“Non mi voleva perché ero troppo giovane e lei un po’ più grande e si era sempre rapportata a gente più grande. Mi ha detto proprio: sei carino, sei bello, sei tutto quello che vuoi ma sei troppo giovane. Io però non ho mollato e alla fine c’è cascata”, ha sottolineato.

“Oggi abbiamo due bambine, Deva e Lena (nate rispettivamente nel 2019 e nel 2021, ndr)”, ha concluso.

I due si sono sposati poche ore dopo la vittoria di Federico agli Europei nel luglio 2021. Hanno poi vissuto un periodo in Canada prima di rientrare in Italia.