Alfonso Signorini rivela se ha visto il Grande Fratello della Ventura e poi parla di nozze col compagno Paolo: ''E’ giusto così''

Alfonso Signorini ha guardato la sua amica e collega Simona Ventura condurre la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello (andata in onda lunedì scorso).

Il 61enne ha passato il testimone a SuperSimo e l’ha anche chiamata prima della diretta.

“Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica”, ha detto al Corriere della Sera.

Quando parla così, è sincero: “Sì. Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un’altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità. Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante. Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3”.

Alfonso ha anche parlato del suo lavoro nel mondo della cronaca rosa. Con l’avvento dei social le cose sono un po’ cambiate: “Il nostro lavoro si è complicato molto. Il mondo dei social è stato alla base della crisi dell’editoria. Da un lato sui social la star si autogestisce, bruciando le notizie. Dall’altro condiziona le tematiche, che erano le testate a decidere un tempo, quando si andava in edicola per trovare le notizie. Peccato che gran parte di quello che gira sui social siano fake news”.

Infine ha anche detto di essere pronto alle nozze col compagno Paolo Galimberti: “Il progetto c’è! Ho avuto 6 anni matti e disperatissimi, per dirla con Leopardi, e da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera”.

“Durante uno di questi giri ci siamo detti: perché non ci sposiamo? E allora credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così”, ha concluso.