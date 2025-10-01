Raoul Bova ha già un nuovo amore dopo l'addio a Rocìo? L'attore sorpreso con la collega Beatrice Arnera, le foto

Diva e Donna pubblica la paparazzata in copertina e parla di “romantico weekend segreto”

I due sono stati immortalati insieme a Spoleto, dove il 54enne sta girando le nuove puntate di Don Matteo

Gli audio rubati, lo scandalo, l’addio a Rocìo Munoz Morales, madre di due dei suoi quattro figli, la vicenda dei messaggi che inviati a Martina Ceretti finita in tribunale. Tutto sembra alle spalle, o quasi. Raoul Bova ha già un nuovo amore? Diva e Donna dice di sì, ma al momento non c’è alcuna conferma. L’attore è stato sorpreso con la collega Beatrice Arnera, 30 anni.

Raoul Bova ha già un nuovo amore dopo l'addio a Rocìo? L'attore sorpreso con la collega Beatrice Arnera

Il settimanale pubblica le foto in copertina e titola: “Raoul Bova ha un nuovo amore. Le immagini esclusive del romantico weekend segreto con l'attrice Beatrice Arnera”. I due sono stati sorpresi in coppia a Spoleto, dove il 54enne sta girando le nuove puntate della serie tv Rai Don Matteo.

Dagospia aveva già anticipato le possibili voci di liaison: ha parlato di un pranzo a Roma in cui Raoul e Beatrice sarebbero sembrati molto affiatati. Potrebbe essere solo una bella amicizia, del resto Bova e la Arnera hanno recitato insieme nella fiction Mediaset Buongiorno mamma!.

Diva e Donna pubblica la paparazzata in copertina e parla di “romantico weekend segreto”

Stando a Diva e Donna Bova avrebbe trascorso l’intero fine settimana con la sua ‘accompagnatrice’ e non si sarebbero affatto nascosti davanti ai fotografi, pronti a immortalarli. Della cena romana, invece, non esisterebbero immagini, ma solo gossip. Quel che è certo è che Raul vive un momento delicato in cui tutto è in divenire. E anche Beatrice a settembre aveva confessato ai follower di essere in una fase interlocutoria col compagno Andrea Pisani, padre della figlia Matilde. Forse, allora, questa vicinanza è solo un affetto che nasce tra chi è affine e si lecca le ferite della vita, chissà…