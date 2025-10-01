"Sto scoppiando": Giulia De Lellis mostra il suo pancione di otto mesi ormai enorme ed 'esplosivo'

La 29enne è quasi giunta al termine della gestazione, l’arrivo di Priscilla è previsto alla fine del mese

Giulia De Lellis nelle Stories, mentre parla dei prodotti di bellezza, spiazza tutti e dice: “Sto scoppiando. Qui è tutta un’esplosione”. Mostra il pancione di otto mesi ormai enorme. E’ quasi al termine della gestazione: Priscilla dovrebbe nascere a fine ottobre, al massimo inizio novembre.

E’ tutto pronto per accogliere la bambina. La 29enne, agli sgoccioli con la gravidanza, ha già organizzato ogni cosa, preparato la borsa da portare in ospedale per il parto sia per lei che per la piccola. L’ha anche mostrata ai milioni di follower che la seguono ogni giorno. Super organizzata, l’influencer 29enne non lascia mai nulla al caso e anche in questa occasione ha programmato ogni particolare.

Stando ai gossip Giulia dovrebbe partorire non a Milano, ma a Roma, al Policlinico Agostino Gemelli, ospedale del Papa e anche quello più vicino al quartiere dove è cresciuto Tony Effe, suo compagno e papà della bimba. Il trapper avrebbe fatto una richiesta particolare, così ha svelato Dagospia, “avrebbe richiesto un reparto speciale per il lieto evento. I suoi referenti dicono sia molto gentile e educato”. Sarà davvero così?