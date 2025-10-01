"Sono arrivato a pesare 59 chili": Vittorio Sgarbi parla della depressione e l'anoressia per cui è finito in ospedale

Il critico d’arte 73enne non ha dubbi: “Sabrina Colle, la mia compagna, mi ha salvato la vita”

Vittorio Sgarbi lo confessa al Corriere della Sera: “Sono arrivato a pesare 59 chili”. In una lunga intervista parla della depressione e dell’anoressia, arrivata come conseguenza del ‘male oscuro’, per cui è finito in ospedale. Il 73enne non ha dubbi: “Sabrina Colle, la mia compagna, mi ha salvato la vita”. Ora la sposa.

“Non desideravo più nulla. Non avevo più voglia di vivere. E ho cominciato a rifiutare il cibo. Anche solo vedere il cibo mi repelleva. Terribile”, racconta il critico d’arte. E’ finito in ospedale la prima volta a febbraio scorso. Vittorio sapeva quel che gli accadeva: “Ne avevo una consapevolezza profonda. Ma non riuscivo a reagire”.

Quando gli si domanda come sia stato curato, Sgarbi svela: “Farmaci. E nutrizione forzata. Le sacche, le flebo in vena. Ho scoperto che si dice 'parenterale'. Ero molto debole, sono arrivato a pesare 59 chili. Adesso sono 71. Vede questi pantaloni? Non mi stavano su”. E’ entrato e uscito dall’ospedale per un po’.

A prendersi cura di lui c’è stata la Colle: “Sabrina mi ha salvato la vita. Con il suo amore. E adesso la sposo”. Anche la sorella Elisabetta gli è stata vicina. “Ho rischiato di morire. Sono stato in pericolo di vita. Non ho avuto paura”, fa sapere Vittorio.

Sgarbi sulla figlia Evelina che ha chiesto per lui un amministratore di sostegno dice: “Incomprensibile. Non ho capito bene perché l’abbia fatto, e che cosa voglia”. Poi rivela dove sposerà Sabrina: “A Venezia. Nella chiesa della Madonna dell’Orto. Per i suoi splendidi quadri”.