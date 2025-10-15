Raoul Bova e la sua presunta nuova fiamma Beatrice Arnera paparazzati mano nella mano: escono sorridenti da un locale insieme, foto

L’attore 54enne e la collega e comica 30enne non notano i fotografi appostati, che però li immortalano subito

Il settimanale Chi li mette in copertina e titola: “Mano nella mano verso il futuro”

Sorridono sereni e, soprattutto complici. Raoul Bova e la sua presunta nuova fiamma Beatrice Arnera sono stati paparazzati da Chi mano nella mano a Roma: escono da un locale insieme. Non si accorgono dei fotografi appostati. I loro gesti sembrerebbero comunicare la grande intimità che li lega. I due si conoscono da alcuni anni, ma ora la frequentazione è diventata sicuramente più assidua…

Raoul Bova e la sua presunta nuova fiamma Beatrice Armero paparazzati mano nella mano: escono sorridenti da un locale insieme

Beatrice, 30 anni, era legata dal 2021 ad Andrea Pisani, 38 anni, da cui nel 2024 ha avuto una figlia. Un mese fa ha annunciato la crisi tra loro. Contemporaneamente l’amicizia con Raoul è diventata più forte, forse dovuta ai problemi di cuore dei due. Bova ha ufficializzato la fine del rapporto con Rocìo Munoz Morales, da cui ha avuto le due figlie Luna e Alma, 10 e 7 anni. Lo ha fatto nel bel mezzo dello scandalo degli audio rubati che lo ha coinvolto, precisando che con la spagnola era da tempo che le cose non andavano. La 37enne ha smentito e ora i due si vedranno in tribunale per l’affidamento delle bambine.

Del resto Beatrice e Raoul si conoscono da tempo e dal 2021 sono protagonisti della serie tv di Canale 5 Buongiorno Mamma!. E' la terza volta che vengono pizzicati in coppia: i gossip si scatenano. Chi titola: "Mano nella mano verso il futuro" e gli regala la cover del giornale. Ma al momento sulla possibile liaison non vi è alcuna certezza.