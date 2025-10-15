La 35enne e il 30enne stanno traslocando in una villetta con giardino alle porte di Terni

Sono andati oltre le loro ‘tempeste’ di assestamento: vogliono convivenza, un figlio e poi forse le nozze

Hanno grandi progetti mentre ultimano il trasloco in una villetta con giardino alle porte di Terni. Helena Prestes e Javier Martinez, dopo l’amore nato nella Casa del GF, progettano la famiglia. “Ci siamo provando”, confidano a Chi parlando dei lavori in corso per avere un figlio.

''Ci stiamo provando'': Helena Prestes e Javier Martinez dopo l’amore nato al GF progettano la famiglia

Quando gli si fa notare che corrono in fretta verso le nozze, lo sportivo 30enne svela: “L’intenzione è quella”. Lui è contento di trovare la compagna la sera quando torna dopo gli allenamenti di pallavolo. “Mi sembra che tutto stia funzionando”, aggiunge. La Prestes replica: "Finirà, però, che glielo chiedo io”. Le piccole 'tempeste di assestamento' sono terminate

Prima del matrimonio, potrebbe arrivare un bebè. “Ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse... anzi, di sicuro, perché adesso c'è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima”, confida la modella 35enne.

Helena aggiunge: “Adesso stiamo cercando una casa da comprare, magari il prossimo anno torniamo al nord se Javi non gioca più qui, non so se è il momento giusto”. Parla di attenzione, precauzioni. Alla fine si apre: “Non le stiamo prendendo le precauzioni... stiamo provando ad avere un bambino”. E ride insieme al compagno raggiante.