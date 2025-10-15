Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e la fidanzata Lucrezia Lando sono volati in vacanza in Asia: ecco dove

Il 29enne e la ballerina 26enne hanno scelto una meta romantica e affascinante

Si sono innamorati in pista a Ballando con le Stelle nel 2023, da allora quel sentimento è cresciuto a dismisura. Lorenzo Tano, figlio primogenito di Rocco Siffredi, e la fidanzata Lucrezia Lando sono felici in coppia. I due sono volati in vacanza in Asia: hanno scelto Bali, isola dell'Indonesia, una meta romantica e affascinante. Sul social condividono foto e video del loro viaggio speciale.

La 26enne lo aveva detto subito. “Lui è tutto quello che ho sempre desiderato. Il mio sogno era replicare la storia d’amore che hanno i miei genitori che da quando si sono incontrati non si sono mai lasciati perché insieme hanno trovato la pace e la serenità, il divertimento e la condivisione oltre ad un forte amore romantico. Finalmente con Lorenzo mi sento amata come io amo lui. Una reciprocità di sentimenti e di intenti che ho sempre desiderato. Lui è tutto, senza misure”, aveva confessato in passato al Corriere della Sera.

Le parole mantengono il loro valore nel tempo. Con Lorenzo vive giorni spensierati tra massaggi, gite, esplorazione di templi e cene gustose. Tutto condito da baci e abbracci appassionati. In tanti hanno vociferato di nozze vicine per loro e un bebè all’orizzonte. Chissà se in questi giorni questi rumor si tramuteranno in realtà.

Lorenzo in una lettera pubblicata da DiPiù, indirizzata alla compagna, aveva confessato: “Intorno a noi e al nostro amore ci sono mille aspettative e, in realtà, anche papi Rocco non vede l'ora che diventiamo genitori, perché desidera abbracciare la sua nipotina che tanto sogna e vuole.Te lo confesso senza troppi giri di parole, a me piacciono le famiglie numerose e sogno di avere non una, ma tre bambine. Sono disposto ad accettare anche maschietti, ma sul numero non transigo: vorrei avere tre figli”.