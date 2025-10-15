Elisabetta Canalis pizzicata ancora con Alvise Rigo: scatta il primo bacio con l’ex rugbista, foto

Diva e Donna in copertina mostra alcuni atteggiamenti romantici tra la 47enne e il 32enne

Le voci di liaison tra i due sono sempre più forti: lei ora è tornata negli States

“Ora ama Alvise: ecco il primo bacio. Scoppia la passione”, così titola Diva e Donna parlando della presunta liaison tra Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo. Il settimanale li ha pizzicati nuovamente insieme nei giorni in cui l’ex velina è stata a Milano per lavoro (e non solo…).

Elisabetta Canalis pizzicata ancora con Alvise Rigo: scatta il primo bacio con l’ex rugbista

La 47enne della possibile relazione con lo sportivo e modello che nel 2021 ha partecipato a Ballando con le Stelle non dice una parola. Sempre molto gelosa della sua privacy sulle questioni di cuore, non ha neppure ufficializzato l’addio con Georgian Cimpeanu, che per starle accanto si era trasferito a Los Angeles. I gossip, però, sono da giorni assordanti: la 47enne e il 32enne per molti sarebbero già una coppia.

Elisabetta e Alvise sono stati paparazzati nel capoluogo lombardo inseparabili. In un’immagine lui si avvicina al volto della Canaliis che lo tiene stretto col braccio dietro al collo: è un bacio amichevole? Uno sulla fronte? Sicuramente c’è intimità.

La Canalis e Rigo si sarebbero conosciuti nel 2024 sul set del reality Physical: da 100 a 1, reality a cui hanno partecipato entrambi. Da un certo momento in poi la frequentazione sarebbe diventata assidua, tra viaggi comuni, palestre condivise, indizi social e anche scorrazzate sulla moto di lui appassionate. Lei ora è tornata negli States, dove vive con la figlia Skyler Eva, 10 anni, avuta dall’ex marito Brian Perri. Gli occhi le rimangono puntati addosso: tutti cercano di capire se la storia con Alvise è partita realmente o è solo ai nastri di partenza e magari sono solo buoni amici…