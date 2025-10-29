Raoul Bova sempre più intimo con Beatrice Arnera: la presenta in famiglia

L’attore 54enne e la comica 30enne pizzicati da Chi insieme alla sorella di lui

Lui e la collega si conoscono dal 2021: sono protagonisti della serie tv “Buongiorno Mamma!”

Le cose sembrerebbero essere sempre più serie. Raoul Bova parrebbe sempre più intimo con Beatrice Arnera. Chi pubblica sulla copertina del settimanale le foto che lo ritraggono insieme alla comica e alla sorella Tiziana. Lui la presenta in famiglia? Così sembra, come scrive il giornale.

Il 54enne la settimana scorsa è stato ospite di La Pennicanza. Fiorello si è preso lo spazio che precede Affari Tuoi su Rai1, chiamandolo ironicamente “5 minuti senza Bruno Vespa”, colui che solitamente lo occupa. Bova si è travestito, nella simpatica gag, da cantante lirico. Tutto perfetto, ancor più dall'atmosfera dietro le quinte. Raoul è arrivato negli studi Rai per registrare con le due donne.

Bova è entrato, come svelano le immagini di Chi, con Beatrice e Tiziana. L’artista ha pure un’altra sorella maggiore, Daniela. Il rotocalco sottolinea quanto sia legato a loro e quanto ascolti le loro opinioni e i loro consigli, sia sulla vita privata che quella lavorativa. La presenza della Arnera, quindi, assumerebbe un valore ancora più profondo, in quest’ottica.

Raoul e Beatrice si conoscono dal 2021: sono protagonisti della serie tv Mediaset “Buongiorno Mamma!”. Ultimamente la 30enne ha detto addio ad Andrea Pisani, da cui ha avuto una figlia. Poi è arrivato l’avvicinamento a Bova, pure lui single dopo il crack con Rocìo Munoz Morales. Il legame parrebbe intensificarsi ogni giorno di più.