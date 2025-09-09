''Nella vita tutto può accadere, siamo esseri umani'': Raoul Bova rompe il silenzio sul presunto tradimento con Martina Ceretti, le sue parole

L’attore 54enne parla della sua idea di famiglia e svela come sta oggi

“Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare e a testa alta”, sottolinea

Raoul Bova rompe il silenzio sul presunto tradimento con la giovanissima Martina Ceretti. A Tv Sorrisi e Canzoni dice le sue prime parole riguardo alla vicenda che l’ha portato al centro dei riflettori e che ha scatenato il crack con Rocìo Munoz Morales, da cui ha avuto Luna e Alma, 9 e 6 anni. E’ anche padre di Alessandro leon e Francesco, 25 e 24 anni, nati dal legame con l’ex moglie Chiara Giordano. “Nella vita tutto può accadere - sottolinea - siamo esseri umani”.

Torna in tv, su Canale 5, con Buongiorno Mamma 3 e sta girando a Spoleto Don Matteo 15, per la Rai. Quando gli si domanda come stia oggi, dopo la bufera mediatica, Raoul svela: “Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile”.

Bova aggiunge: “Comunque ora sto bene, ringrazio Sorrisi e il direttore per la solidarietà e la delicatezza con la quale avete difeso la sacrosanta privacy. Lo apprezzo molto”.

Nel corso dell’intervista l’artista sottolinea: “Esistono libretti qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio”. E ancora: “I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio”.

Raoul confessa pure cosa gli hanno insegnato i suoi ragazzi: “Imparo ogni giorno da tutti e quattro, ogni momento che viviamo insieme è prezioso. Forse l’insegnamento più grande è l’amore incondizionato, nonostante gli errori che spesso noi adulti possiamo commettere. Può capitare che il lavoro ti porti lontano anche per periodi lunghi e a volte la stanchezza ti fa essere meno brillante del solito, ma loro capiscono perché, appunto, amano incondizionatamente”.